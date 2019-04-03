"С*ка драная": гола Волочкова відшмагала Собчак віником у лазні

Російська телеведуча і світська левиця Ксенія Собчак відшмагала віником скандальну балерину Анастасію Волочкову в лазні.

Це сталося в ефірі програми "Обережно, Собчак", (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Ксенія прийшла в гості до своєї давньої подруги, яка провела екскурсію по своєму будинку. І звичайно ж не обійшлося без головної "пам'ятки" – лазні, в якій балерина часто париться, а результати викладає в Instagram, демонструючи "фірмовий" шпагат.

Собчак здивувало, що навіть в цьому місці у Волочкової на стінах зображено балерин. Подруга показала їй "Лускунчик", на що телеведуча пожартувала: "боюся уявити, що ти з ним робиш".

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На звичайному огляді лазні справа не закінчилася. Світські левиці в купальниках почали одна одну бити віником. Практично гола Волочкова, примовляючи, "я тебе за все відшмагаю", нагадала, що вони дружать з 1998 року.

А Собчак, в свою чергу, пригадала їй бізнесмена В'ячеслава Лейбмана, якого подруга у неї забрала.

"Ось тобі за Лейбман, ось тобі за все! За Лейбман вже не мало, між іншим. Він взагалі-то перший хлопець, так би мовити. У тебе їх було до**ра. У мене – один зубожілий Лейбман, і того забрала. Су*а драная", – сказала Собчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, між Собчак і Волочковою кілька років проходила ворожнеча. Балерина неодноразово робила зухвалі висловлювання на адресу подруги. Не так давно вона обізвала телеведучу заздрісницею і "актрисою погорілого театру".

У березні вона заявила, що Собчак на зйомках її програми поводилася зухвало і некультурно, і навіть мацала голі груди балерини.

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