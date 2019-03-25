Сивий і неголений: Цекало спантеличив постарілим виглядом на фото з молодою дружиною

58-річний продюсер і шоумен Олександр Цекало, який нещодавно одружився вчетверте на 27-річній моделі і художниці Дарині Ервін, здивував мережу постарілим зовнішнім виглядом.

Так, молода дружина Цекало оприлюднила спільну фотографію, на якій Олександр зображений з сивим волоссям та бородою. Чітко помітно, що за останній час Цекало істотно постарів. Цікавий знімок опублікувала Дарина на своїй сторінці в Instagram.

Як виявилося, після таємного одруження в середині березня 2019 року, Цекало і Ервін полетіли відпочивати в Італію, де і був зроблений кадр.

Олександр Цекало з молодою дружиною Instagram @ darina.ervin

Відзначимо, церемонія одруження Цекало і Дарини Ервін відбулася в США в компанії тільки найближчих людей для пари. З чуток, пишне торжество "молодята" організують і у Москві в травні 2019-го.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цекало раніше був одружений на сестрі співачки Віри Брежнєвої Вікторії Галушці. Пара офіційно розлучилася на початку 2019 року. Раніше продюсера неодноразово помічали в компанії молодої брюнетки. У листопаді шоумен засвітився з нею в одному з ресторанів. Пізніше їх бачили разом у Римі на Новий рік. Тоді ходили чутки, що це коханка артиста.

Дізнайся першим, хто виграє "Євробачення-2019" в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.