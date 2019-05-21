"Сидимо без Дім": Харламов висміяв російську владу в пісні "для Євробачення"

Шоумен і резидент російського Comedy Club Гарік Харламов зухвало висміяв депутатів Держдуми РФ у рядках провокаційної пісні, яку виконав разом із колегою Тимуром Батрутдіновим.

Свій новий "хіт" Харламов жартома назвав переможцем Євробачення-1765. Трек опублікований на Instagram-сторінці, присвяченій сценічному персонажу Гаріка Едуарду Суровому (щоб подивитися відеоролик з піснею, прокрольте до кінця).

"Ця пісня була переможницею Євробачення 1765 року, але тоді не було трансляції, телебачення і ліків", – підписав ролик Харламов.

Батрутдінов і Харламов Replyua.net

У рядках пісні Гарік і Батрутдінов висловлюють свою "серйозну" думку про насущні проблеми сьогодення в Росії.

"Як і багато успішних людей, Едуард Суровий їздить Москвою з мигалкою, чим сильно дратує інших пасажирів метро", – представив Тимур Батрутдінов номер.

Далі наводимо текст пісні мовою оригіналу:

Мы депутаты Госдумы

и к нам сегодня должны были прийти

Дмитрий Песков и Дмитрий Медведев,

Но они не пришли.

И дальше что мы делаем?

Мы сидим без Дим, сидим без Дим

В Госдуме сидим без Дим.

Водночас фраза "без Дім" вимовляється разом, що, за задумом, співзвучно нецензурному дієслову "п**димо". Шанувальники Харламова, коментуючи відео, зазначили, що саме цей рядок привів їх у захват найбільше.

"Гар, ти зло! Це геніально, пацани. Сидимо без Дім – угар", – написали фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський шоумен, комік і автор пісень Семен Слєпаков викликав ажіотаж у мережі провокаційною композицією "Пісня про нову стрижку", де висміяв стереотипи російських сімей. Користувачі мережі бурхливо відреагували на новий трек, порадивши також Слєпакову балотуватися в президенти РФ, адже за нього проголосує величезна кількість громадян.

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