"Схожа на Полякову": Каменських здивувала несподіваним образом

Українська поп-діва Настя Каменських, яка раніше здивувала фанатів незвичайним образом, в черговий раз продемонструвала кардинальну зміну іміджу.

Артистка презентувала новий кліп на пісню "Дай мне", де постала перед шанувальниками у зовсім несподіваному вигляді. Каменських з брюнетки перевтілилася в блондинку. Ролик опубліковано на YouTube-каналі співачки (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

Так, Настя Каменських приміряла образ білявої дівчини, який здивував багатьох її підписників. Деякі з них помітили її подібність з іншою відомою виконавицею - Олею Поляковою.

Скріншот з кліпу "Дай мені" YouTube

Новини Каменських блиснула сексуальної фігурою в обтягуючому вбранні

Скріншот з кліпу "Дай мені" YouTube

Більшість фанатів Каменських високо оцінили такі разючі зміни в стилі артистки, а також зазначили, що світле волосся дуже пасує Насті.

Як повідомляв "Обозреватель", співачка Настя Каменських раніше викликала подив у своїх фанів, опублікувавши сміливе фото, де артистка зображена в безглуздій позі.