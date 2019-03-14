Схопив за промежину: стало відомо про вульгарну витівку Кіркорова в гостях у Юдашкіна

У мережі викликало ажіотаж дотепне фото співаків Філіпа Кіркорова і Миколи Баскова разом із артисткою Наталею Чистяковою-Іоновою (Глюкоза). Знімок був зроблений на показі відомого модельєра Валентина Юдашкіна в Москві.

На кадрі Кіркоров відзначився вульгарною витівкою: позуючи поруч із Глюкозою, артист схопив її за промежину. Басков у той же час обіймав співачку за талію. Знімок розмістила на своїй сторінці в Instagram Наталя, а також ним поділився і Басков.

"Сьогодні можна все!" – красномовно підписала артистка фотографію.

Фанати Чистякової-Іонової бурхливо відреагували на такий відвертий знімок: багато хто посміявся в результаті над витівкою Філіпа, в той час як інші гостро розкритикували його за вульгарність.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що чоловік Алли Пугачової Максим Галкін замовив вбивство Філіпа Кіркорова під час одного з його концертів у 2017 році.

Так, у той час поп-король виступав у Махачкалі (столиця Республіки Дагестан, РФ). Ймовірним "кілером" повинен був стати місцевий житель Хідірнебі Казуєв, якому нібито запропонували за вбивство Кіркорова 2 мільйони рублів.

Галкін після новин про "замовлення вбивства Філіпа" в'їдливо відповів на плітки, попросивши не турбувати Кіркорова, оскільки той дуже засмучений.

Кіркоров, зі свого боку, гнівно поставив крапку в скандалі, назвавши всі поширювані дані брехнею, вигаданою "під синькою".

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