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Схопив за промежину: стало відомо про вульгарну витівку Кіркорова в гостях у Юдашкіна

5.2тЧитати матеріал російською

У мережі викликало ажіотаж дотепне фото співаків Філіпа Кіркорова і Миколи Баскова разом із артисткою Наталею Чистяковою-Іоновою (Глюкоза). Знімок був зроблений на показі відомого модельєра Валентина Юдашкіна в Москві.

На кадрі Кіркоров відзначився вульгарною витівкою: позуючи поруч із Глюкозою, артист схопив її за промежину. Басков у той же час обіймав співачку за талію. Знімок розмістила на своїй сторінці в Instagram Наталя, а також ним поділився і Басков.

"Сьогодні можна все!" – красномовно підписала артистка фотографію.

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Фанати Чистякової-Іонової бурхливо відреагували на такий відвертий знімок: багато хто посміявся в результаті над витівкою Філіпа, в той час як інші гостро розкритикували його за вульгарність.

Схопив за промежину: стало відомо про вульгарну витівку Кіркорова в гостях у Юдашкіна

Схопив за промежину: стало відомо про вульгарну витівку Кіркорова в гостях у Юдашкіна

Схопив за промежину: стало відомо про вульгарну витівку Кіркорова в гостях у Юдашкіна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Філіп КіркоровМикола БасковНаташа Іонова (Глюк'оZа)глюкоза
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