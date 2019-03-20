Шнур закриває ''Ленінград'': 5 найгучніших кліпів гурту

У середу, 20 березня, російський музикант Сергій Шнуров оголосив про закриття свого скандально відомого проекту — гурту "Ленинград". Колектив був заснований у 1997 році.

За понад 20 років музиканти прославилися не тільки злободенними піснями й гучними шоу, але й креативними, зухвалими кліпами, які час від часу обговорювалися в мережі тижнями. OBOZREVATEL згадав 5 гучних роликів банди Шнура (Обережно! У кліпах присутня ненормативна лексика і сцени 18+)

"Экспонат", режисер Анна Пармас (2016)

141 млн переглядів

Перше місце, безумовно, варто віддати кліпу до пісні "Экспонат". Найпопулярніший в історії "Ленінграда" ролик у 2016 році зняла Анна Пармас. У ньому поєдналося все: сюжет, героїня, образ, хвацький приспів і панч про "лабутени".

"Сиськи", режисер Анна Пармас (2016)

81 млн переглядів

З 2016-му трилогія: "Экспонат", "В Питере — пить" та "Сиськи" зробили Шнурова головним побутописцем життя в Росії. У кліпах Анни Пармас вражаюче злилися комедія і драма.

Новини Чемпіонка світу з боксу вирішила побити Шнура через Волочкову

"Вояж", режисер Ілля Найшуллер

71 млн переглядів

Пронизлива історія російських Бонні і Клайда у впізнаваній стилістиці режисера Іллі Найшуллера.

"ЗОЖ", режисер Анна Пармас (2015)

54 млн переглядів

У тому ж 2015 році середній клас охопила мода на спорт і ЗСЖ, яка отримала від Шнурова глузливу та цинічну відповідь. Позиція музиканта, як це можна було передбачити, виявилася набагато ближчою народові, про що свідчать цифри в YouTube.

"ВИП", режисер Анна Пармас (2015)

48 млн переглядів

"ВИП". Ось вона, історія справжнього кохання, розказана в традиціях "Ленінграда" режисером кращих кліпів гурту — Анною Пармас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що Шнуров "подався в політику". Так, музикант наприкінці лютого 2019 року ввійшов до складу ради при комітеті Держдуми РФ з культури.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.