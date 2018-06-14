Шарліз Терон відновила роман із зіркою серіалу "Велика маленька брехня"

42-річна Шарліз Терон і 41-річний Александр Скарсгард знову зустрічаються. Актриса зробила перший крок, щоб відновити відносини з Скарсгардом, повідомляє Dailymail .

Шарліз і Александра пов'язував нетривалий роман в 2012 році. Зараз вони разом знімаються в новій картині Flarsky.

За словами інсайдерів, на знімальному майданчику нової стрічки Терон і Скарсгард фліртують.

В особистому житті обох зараз затишшя: в 2015 році Терон розлучилася з Шоном Пенном, а минулого літа закінчився дворічний роман Скарсгарда і Алекси Чанг.

"Вони хочуть приховати свій роман, але це досить проблематично. Шарліз - жінка, яка точно знає, чого хоче, і йде до своєї мети напролом. Вона зробила перший крок до Александра і тоді, і зараз. У Шарліз прекрасне почуття гумору, яке йому дуже подобається ", - розповіло джерело.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Шарліз Терон поділилася історією про те, як поправилась на більш ніж 20 кілограмів і впала в депресію .