Шарліз Терон відновила роман із зіркою серіалу "Велика маленька брехня"

42-річна Шарліз Терон і 41-річний Александр Скарсгард знову зустрічаються. Актриса зробила перший крок, щоб відновити відносини з Скарсгардом, повідомляє Dailymail .
Шарліз і Александра пов'язував нетривалий роман в 2012 році. Зараз вони разом знімаються в новій картині Flarsky.
За словами інсайдерів, на знімальному майданчику нової стрічки Терон і Скарсгард фліртують.
В особистому житті обох зараз затишшя: в 2015 році Терон розлучилася з Шоном Пенном, а минулого літа закінчився дворічний роман Скарсгарда і Алекси Чанг.
"Вони хочуть приховати свій роман, але це досить проблематично. Шарліз - жінка, яка точно знає, чого хоче, і йде до своєї мети напролом. Вона зробила перший крок до Александра і тоді, і зараз. У Шарліз прекрасне почуття гумору, яке йому дуже подобається ", - розповіло джерело.
SERÁAA? De acordo com a revista 'Life & Style', #CharlizeTheron e # AlçexanderSkarsgard são o mais novo casal de Hollywood. Segundo fontes da publicação, os dois, que já tinham saído algumas vezes em 2012 se reencontraram nas filmagens da comédia #Flarsky e estão no maior romance . Quem aí já tá apaixonadíssimo por esse suposto casal , hein ?! 😍😍
Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Шарліз Терон поділилася історією про те, як поправилась на більш ніж 20 кілограмів і впала в депресію .