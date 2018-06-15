Шанувальники Тіни Кароль показали архівні фото весілля співачки

Фани української співачки Тіни Кароль до річниці її весілля з продюсером Євгеном Огіром опублікували в мережі архівні фото подружжя.

Знімки були опубліковані на фан-сторінці tinakarol_fantina в Instagram.

"Сьогодні, 15 червня, для Тіни Кароль особливий день: десять років тому вона пов'язала своє життя з коханим чоловіком, батьком її сина Вені", - зазначили автори поста.

У 2008 році артистка та її чоловік, нині покійний Євген Огір повінчалися у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

"Шикарна пара", "Дуже красиві. І дуже шкода, що Євгена вже немає", - відзначили шанувальники творчості співачки.

Нагадаємо, чоловік виконавиці помер 28 квітня 2013 року в одній з лікарень столиці. Причиною смерті стало онкологічне захворювання. Стан Євгена Огіра оцінювався як тяжкий, безсилими виявилися і зарубіжні фахівці.

Сьогодні Тіна Кароль виховує їх спільного сина Веніаміна, який проживає і навчається в Англії і час від часу радує фанів співачки українськими національними вбраннями і танцями.

Користувачі мережі не один раз дивувалися тому, як підріс хлопчик і став схожим на батька.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Тіна Кароль заінтригувала фанів пристрасним відео.