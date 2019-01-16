''Серйозно постраждала'': суддя ''Танців з зірками'' розповіла про страшну ДТП

Українська балерина, суддя телешоу "Танці з зірками" Катерина Кухар розповіла, як потрапила в страшну ДТП, через яку могла бути зруйнована її кар'єра.

Так, прима не могла танцювати півроку, а також їй були суворо заборонені будь-які фізичні навантаження. Про це йшла мова в інтерв'ю для видання "Аргументи і факти".

Інцидент стався, за словами балерини, через те, що вона не пристебнулася ременями безпеки. Удар припав на лобове скло автомобіля, в результаті чого артистка отримала закриту черепно-мозкову травму, множинні удари і садна.

"Коли я тільки прийшла в театр, батько забирав мене з репетиції. Я була втомлена, забула пристебнутися і коли машина потрапила в аварію, був удар в лобове скло, я серйозно постраждала. У той період я місяць повинна була знаходитися в темній кімнаті, з заштореними вікнами, читати було не можна, дивитися телевізор не можна, про фізичне навантаження взагалі мова не йшла", – поділилася спогадами Кухар.

Також вона додала, що через ДТП, за станом здоров'я, не могла танцювати більш, ніж півроку.

"У мене був струс і гематома на половину обличчя. Це був дуже складний період", – підсумувала зірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катерина Кухар поділилася особистою історією про невдалий досвід сімейного життя. Так, її перший чоловік не хотів, щоб артистка займалася балетом і намагався забрати її з театру.

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