Сергій Бабкін розповів правду про своє весілля

Співак Сергій Бабкін після виступу в масштабному шоу "Ліга зірок", яке телеканал "Україна" покаже в цю суботу, розповів правду про своє весілля .

"Це не було "повторне" весілля. Наше вінчання було одним з найкращих подій в нашому житті. Ми відзначали десять років з дня вінчання: запросили батюшку, який потай вінчав нас тоді, і він повторив обряд", - розповів Сергій в інтерв'ю каналу "Україна".

А вже після цього красивого обряду Сергій і Сніжана приєдналися до гостей, яких запросили на святкування: "Ми вирішили зібрати всіх найближчих людей: шашлик, танці, спілкування... Було дуже приємно побачити тих людей, з якими ми хотіли розділити нашу радість", - сказав Бабкін за лаштунками святкового шоу "Ліга зірок".

прес-служба С. Бабкіна

прес-служба С. Бабкіна

прес-служба С. Бабкіна

прес-служба С. Бабкіна

прес-служба С. Бабкіна

прес-служба С. Бабкіна

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Сергій Бабкін разом зі своєю дружиною Сніжаною знялися повністю оголеними на природі.