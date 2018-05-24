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Сергій Бабкін розповів правду про своє весілля

2.7тЧитати новину російською

Співак Сергій Бабкін після виступу в масштабному шоу "Ліга зірок", яке телеканал "Україна" покаже в цю суботу, розповів правду про своє весілля .

"Це не було "повторне" весілля. Наше вінчання було одним з найкращих подій в нашому житті. Ми відзначали десять років з дня вінчання: запросили батюшку, який потай вінчав нас тоді, і він повторив обряд", - розповів Сергій в інтерв'ю каналу "Україна".

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А вже після цього красивого обряду Сергій і Сніжана приєдналися до гостей, яких запросили на святкування: "Ми вирішили зібрати всіх найближчих людей: шашлик, танці, спілкування... Було дуже приємно побачити тих людей, з якими ми хотіли розділити нашу радість", - сказав Бабкін за лаштунками святкового шоу "Ліга зірок".

прес-служба С. Бабкіна

прес-служба С. Бабкіна

прес-служба С. Бабкіна

прес-служба С. Бабкіна

прес-служба С. Бабкіна

прес-служба С. Бабкіна

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Сергій Бабкін разом зі своєю дружиною Сніжаною знялися повністю оголеними на природі.

Читайте всі новини по темі "весілля" на сайті "Обозреватель".

Тема
весілля
Особа
Сергій Бабкін
Місце
Україна
Об'єкт
весілля
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