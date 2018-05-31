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Сенсація на проекті: де дивитися фінальне пост-шоу "Холостяк-8"

1.8тЧитати новину російською

Уже в п'ятницю, 1 червня, в ефірі СТБ вийде фінальне пост-шоу "Холостяк. Як вийти заміж".

У студії Рози Аль-Намрі яскраві учасниці різних сезонів відверто розкажуть, як склалося їхнє життя після проекту, хто з них вийшов заміж, хто планує весілля, а хто чекає поповнення в родині.

Подробицями особистого життя вперше поділиться екс-Холостяк Дмитро Черкасов. А також вперше в історії проекту прямо в студії "Як вийти заміж" - пропозиція руки і серця.

СТБ

СТБ

СТБ

СТБ

СТБ

Але головна інтрига вечора - як склалося життя фіналісток проекту Галі та Іванни, і чи вдалося Рождену побудувати відносини зі своєю обраницею?

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Всі секрети 9 сезону дізнаємося вже в п'ятницю, 1 червня, о 20:00 в ефірі фінального пост-шоу "Холостяк. Як вийти заміж". А також вперше за всю історію реаліті прямо в ефірі пост-шоу глядачі дізнаються, хто може стати наступним Холостяком.

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Як повідомляв OBOZREVATEL , переможницею шоу "Холостяк 8" стала Іванка. Дівчина підкорила Рождена своїми жіночністю, розумом і красою.

Читайте всі новини по темі "Шоу "Холостяк"" на сайті "Обозреватель".

Тема
Шоу "Холостяк"
Особа
народжений Ануси
Місце
Україна
Об'єкти
Холостяк-8шоу
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