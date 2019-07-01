Сенсаційне весілля Тодоренко і Топалова: що відомо про торжество

У понеділок, 1 липня в італійській Флоренції святкують весілля українська ведуча Регіна Тодоренко і російський співак Влад Топалов.

Урочистий захід пройде в компанії друзів зірок, а також їхніх родичів. Раніше повідомлялося, що на весіллі будуть присутні близько 300 осіб. OBOZREVATEL стежить за подіями на масштабній "зірковій гулянці".

Регіна Тодоренко Instagram @reginatodorenko

Так, поки в мережі знімки церемонії не з'явились, проте вже відомо, що на весілля запрошена українська зірка Леся Нікітюк, колеги Регіни по сцені Аліна Астровська та Олена Чирва (раніше Виноградова, колишня учасниця колективу Real O, де починала свою кар'єру співачки і сама Регіна ).

Нікітюк в Італії у день весілля Instagram

Нікітюк вирушила на весілля в Італію Instagram

Зазначимо, Астровська та Чирва будуть свідками на весільній церемонії.

Організацією заходу займалося елітне московське агентство Ace Events, що належить сестрі Топалова Аліні.

Топалова зустріли в аеропорту Флоренції перед весіллям Instagram

Весілля Топалова і Тодоренко оформлене в італійському класичному стилі, над дизайном інтер'єру і декораціями працювала російський дизайнер Юлія Шакірова, яка часто займається оформленням свят для зірок РФ.

Відзначимо, Регіна Тодоренко і Влад Топалов офіційно одружені з жовтня 2018 року. Пара таємно розписалася в Москві, тоді Регіна була на 7 місяці вагітності, через що молодятам довелося відмовитися від пишного торжества.

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5 грудня Регіна народила первістка від Влада Топалова.

Через кілька місяців після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.

У травні 2019 року Регіна розповіла, що вони з Владом намір пишно відсвяткувати весілля.

Пара довго вибирала місце проведення свята, в результаті вони зупинилися на Флоренції, Італія. Також розглядалися варіанти Тоскана і Сорренто.

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