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Сенсаційне весілля Тодоренко і Топалова: що відомо про торжество

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У понеділок, 1 липня в італійській Флоренції святкують весілля українська ведуча Регіна Тодоренко і російський співак Влад Топалов.

Урочистий захід пройде в компанії друзів зірок, а також їхніх родичів. Раніше повідомлялося, що на весіллі будуть присутні близько 300 осіб. OBOZREVATEL стежить за подіями на масштабній "зірковій гулянці".

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Instagram @reginatodorenko

Так, поки в мережі знімки церемонії не з'явились, проте вже відомо, що на весілля запрошена українська зірка Леся Нікітюк, колеги Регіни по сцені Аліна Астровська та Олена Чирва (раніше Виноградова, колишня учасниця колективу Real O, де починала свою кар'єру співачки і сама Регіна ).

Нікітюк в Італії у день весілля

Нікітюк в Італії у день весілля

Instagram

Нікітюк вирушила на весілля в Італію

Нікітюк вирушила на весілля в Італію

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Зазначимо, Астровська та Чирва будуть свідками на весільній церемонії.

Організацією заходу займалося елітне московське агентство Ace Events, що належить сестрі Топалова Аліні.

Топалова зустріли в аеропорту Флоренції перед весіллям

Топалова зустріли в аеропорту Флоренції перед весіллям

Instagram

Весілля Топалова і Тодоренко оформлене в італійському класичному стилі, над дизайном інтер'єру і декораціями працювала російський дизайнер Юлія Шакірова, яка часто займається оформленням свят для зірок РФ.

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Відзначимо, Регіна Тодоренко і Влад Топалов офіційно одружені з жовтня 2018 року. Пара таємно розписалася в Москві, тоді Регіна була на 7 місяці вагітності, через що молодятам довелося відмовитися від пишного торжества.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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Особи
Регіна ТодоренкоВлад Топалов
Теги
Новини Росіїшоу-бизнес
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