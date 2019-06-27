Сексуальна Michelle Andrade вразила мережу відвертим відео

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде (Michelle Andradе) представила гарячий кліп на пісню Tranquila.

Запальний трек став першим в новому альбомі Latino Ritmo, який разом з прем'єрою відео відкрився на всіх цифрових майданчиках. Про це повідомила прес-служба співачки (щоб подивитися ролик, доскролльте новину до кінця).

Кадри кліпу відтворюють кримінальний латинський район з його мешканцями, правилами і законами. У ролику Мішель постала в ролі глави гангстерів.

Мішель Андраде в кліпі Tranquila Прес-служба

Новини Мішель Андраде вразила кардинальною зміною іміджу в новому відео

"Вона вміє постояти за себе і свої принципи: спритно управляється зі зброєю, танцює на капоті авто і розбиває пляшку об голову кривдника, не побоявшись вплутатися в бійку в барі. Співачка тренувалася професійними каскадерами і впоралася з усіма трюками без дублера", – відзначили в прес-службі.

Мішель Андраде в кліпі Tranquila Прес-служба

Андраде, в свою чергу додала, що сучасним дівчатам наразі живеться складно, тому в кліпі вона показала, що будь-яка жінка може відстояти свої права і захистити себе від кривдників, однак все ж цим повинні займатися чоловіки.

Мішель Андраде в кліпі Tranquila Прес-служба

"Всі знають, як непросто таким дівчатам в сучасному світі і як багато від них чекають, в тому числі, навколишні чоловіки. Це натяк хлопцям, що пора брати ініціативу в свої руки і боротися за свою жінку", – поділилася Мішель.

Мішель Андраде в кліпі Tranquila Прес-служба

Мішель Андраде в кліпі Tranquila Прес-служба

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мішель Андраде підкорила мережу еротичним танцем. Так, спокусливий ролик, де артистка демонструє сміливі рухи, привів у захват її фанатів.

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