ГоловнаНовини
МоваЯзык
СпортLady

/Шоубіз

Сексуальна Michelle Andrade вразила мережу відвертим відео

589Читати матеріал російською

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде (Michelle Andradе) представила гарячий кліп на пісню Tranquila.

Запальний трек став першим в новому альбомі Latino Ritmo, який разом з прем'єрою відео відкрився на всіх цифрових майданчиках. Про це повідомила прес-служба співачки (щоб подивитися ролик, доскролльте новину до кінця).

Кадри кліпу відтворюють кримінальний латинський район з його мешканцями, правилами і законами. У ролику Мішель постала в ролі глави гангстерів.

Мішель Андраде в кліпі Tranquila

Мішель Андраде в кліпі Tranquila

Прес-служба

Новини
Мішель Андраде вразила кардинальною зміною іміджу в новому відео

"Вона вміє постояти за себе і свої принципи: спритно управляється зі зброєю, танцює на капоті авто і розбиває пляшку об голову кривдника, не побоявшись вплутатися в бійку в барі. Співачка тренувалася професійними каскадерами і впоралася з усіма трюками без дублера", – відзначили в прес-службі.

Мішель Андраде в кліпі Tranquila

Мішель Андраде в кліпі Tranquila

Прес-служба

Андраде, в свою чергу додала, що сучасним дівчатам наразі живеться складно, тому в кліпі вона показала, що будь-яка жінка може відстояти свої права і захистити себе від кривдників, однак все ж цим повинні займатися чоловіки.

Мішель Андраде в кліпі Tranquila

Мішель Андраде в кліпі Tranquila

Прес-служба

Новини
"Бомба, гармата, вогонь!" "Время и Стекло" підірвали мережу незвичайним новим хітом

"Всі знають, як непросто таким дівчатам в сучасному світі і як багато від них чекають, в тому числі, навколишні чоловіки. Це натяк хлопцям, що пора брати ініціативу в свої руки і боротися за свою жінку", – поділилася Мішель.

Мішель Андраде в кліпі Tranquila

Мішель Андраде в кліпі Tranquila

Прес-служба

Мішель Андраде в кліпі Tranquila

Мішель Андраде в кліпі Tranquila

Прес-служба

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мішель Андраде підкорила мережу еротичним танцем. Так, спокусливий ролик, де артистка демонструє сміливі рухи, привів у захват її фанатів.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Мишель Андраде (Michelle Andrade)
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel