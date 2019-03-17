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Сексуальна Каменських блиснула фігурою для сторінок глянцю

1.9тЧитати матеріал російською

Українська поп-діва Настя Каменських знялася у яскравій фотосесії жіночого журналу Cosmopolitan.

Один зі знімків знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому співачка позує в чорному топі, чорному пальто і рожевої короткій спідниці, яка відкрила її стрункі ноги.

Свій легкий спосіб Каменських доповнила босоніжками і ледь помітним макіяжем. Знімок знаменитість опублікувала без будь-яких коментарів.

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Всього за кілька годин пост знаменитості зібрав майже 50 тис. лайків. У коментарях сотні фоловерів зірки оцінили її образ та зовнішність компліментами.

"Ідеальні ноги", "Богиня", "Дуже сексуальна", "Настя, чудово виглядаєте! Стиль вам личить", "Я б одружився", - вказали під постом Каменських.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Каменських відреагувала на чутки про свою вагітність, зізнавшись, що у неї є коханий чоловік.

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Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
Тег
Instagram
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