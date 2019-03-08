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"Сексу хоче": Лорак розкритикували в мережі за нове відверте фото

121.9тЧитати матеріал російською

Українську співачку Ані Лорак розкритикували в мережі за нове фото, на якому зірка позує в червоній сукні з глибоким декольте.

Знімок з'явився на її сторінці в Instagram. "Зі святом весни, милі дівчатка!", - написала співачка.

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Частина підписників в коментарях розхвалили її за яскраву зовнішність.Іншим же не сподобалося глибоке декольте Лорак. Деякі припустили, що їй не вистачає чоловічої уваги після розлучення з чоловіком Муратом Налчаджиоглу.

"Поскромніше наряд не могла надіти?", "Всі груди наголо!", "Вся в червоному ... схоже, що сексу хоче", — написали в коментарях.

"Сексу хоче": Лорак розкритикували в мережі за нове відверте фото
"Сексу хоче": Лорак розкритикували в мережі за нове відверте фото
"Сексу хоче": Лорак розкритикували в мережі за нове відверте фото

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Ані Лорак
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Mdn Ndm
Mdn Ndm
Меня подзадолбали порно-новости. "Звезды",кроме как оголяться, чем-нибудь могут удивить? А то все с одинаковыми шлюховатыми повадками, наряженные, как клоуны... Где музыка, песни, творчество? Печаль.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Теперь давайте про перевал дятла! Нужно удалять помойку из закладок...
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