"Сексу хоче": Лорак розкритикували в мережі за нове відверте фото

Українську співачку Ані Лорак розкритикували в мережі за нове фото, на якому зірка позує в червоній сукні з глибоким декольте.

Знімок з'явився на її сторінці в Instagram. "Зі святом весни, милі дівчатка!", - написала співачка.

Частина підписників в коментарях розхвалили її за яскраву зовнішність.Іншим же не сподобалося глибоке декольте Лорак. Деякі припустили, що їй не вистачає чоловічої уваги після розлучення з чоловіком Муратом Налчаджиоглу.

"Поскромніше наряд не могла надіти?", "Всі груди наголо!", "Вся в червоному ... схоже, що сексу хоче", — написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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