"Сексу хоче": Лорак розкритикували в мережі за нове відверте фото

Українську співачку Ані Лорак розкритикували в мережі за нове фото, на якому зірка позує в червоній сукні з глибоким декольте.
Знімок з'явився на її сторінці в Instagram. "Зі святом весни, милі дівчатка!", - написала співачка.
Частина підписників в коментарях розхвалили її за яскраву зовнішність.Іншим же не сподобалося глибоке декольте Лорак. Деякі припустили, що їй не вистачає чоловічої уваги після розлучення з чоловіком Муратом Налчаджиоглу.
"Поскромніше наряд не могла надіти?", "Всі груди наголо!", "Вся в червоному ... схоже, що сексу хоче", — написали в коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Причиною розриву відносин Лорак стала зрада Мурата, яка потрапила на відео з молодою моделлю Яною Бєляєвої.
Інформація про те, що співачка вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
31 січня Ані Лорак офіційно розлучилася з Налчаджиоглу, з яким прожила в шлюбі майже 10 років.
Брат співачки розповів подробиці, уточнивши, що дочка Софія після розлучення повинна залишитися з матір'ю.
1 лютого Лорак вперше з'явилася на публіці після офіційного розриву, показавши щасливе фото.
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