"Сексом займетесь?" Горячий поцелуй вызвал истерику у участниц "Холостяка-9"

У п'ятницю, 19 квітня, головний герой шоу "Холостяк-9" Микита Добринін приніс розлад у колектив дівчат необережним вчинком.

Учасниць спочатку вивело з себе, що він кинув їх в аеропорту, але останньою краплею стала демонстрація почуттів на очах у дівчат. OBOZREVATEL розповість, що трапилося.

Ситуація в Парижі помітно зіпсувала настрій дівчатам, які змушені були самостійно добиратися в Бордо. Щоб якось розрядити напругу, Микита вирішив влаштувати групове побачення.

Здавалося б, все було нормально. Він поговорив з Наташею, яка неодноразово намагалася довести, що гідна уваги. Після цього Холостяк відправився на невелику прогулянку з Дашею, яка була засмучена. І саме з нею він допустив головний промах.

Наташа

Добринін йшов з дівчиною уздовж берега, розмовляв, і обстановка спонукала їх поцілуватися на тлі заходу. Цей момент відбувався на очах у інших учасниць проекту.

"Як цілуються?! Дивіться дівчата, ну подивіться", – влаштувала істерику Наташа.

Микита Добринін і Даша

Микита Добринін і Даша

"Ти що, взагалі ох*енел? Я тобі цього не прощу, ніяк", – за кадром обурилася Оля. Що вона, що Лілія – обидві розплакалися від побаченого.

А Наташі така необережність просто зірвала планку. Вона почала злобно висловлюватися, що інші мовчать і поводитимуться з Микитою, начебто нічого не було. Вона так набридла дівчатам криками, що вони почали на неї лаятися і просили замовчати. "Мені просто зірвало дах", – зізналася Наташа.

Коли Добринін і Даша повернулися до всіх, Лілія запитала, чи може він не цілуватися, коли все це бачать. У колективі почала наростати напруга. Микиті довелося вибачитися. За словами героя, він думав, що відійшов досить далеко.

Лілія

"Я розумію ваше переживання. Це не просто, я впевнений, що ми вийдемо з цієї ситуації гідно", – відповів Холостяк і перервав на цій ноті побачення, залишивши учасниць в поганому настрої.

Поведінка Добриніна настільки всіх розчарувала, що деякі залишилися в подиві, як взагалі далі поводитися.

"Я не розумію, що мене змушує через це проходити і терпіти. Що далі, сексом займатимуться при нас? Я не розумію, що я тут роблю. Я зла на себе, що побачила і досі тут перебуваю", – розплакалася Оля.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

"Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. Учасниці всіляко намагалися здивувати головного героя.

До 7 випуску в проекті залишилося сім учасниць. У шостому випуску на дівчат чекало випробування: на проект прийшли три конкурентки. Вони виявилися експертами, які шпигували заради Добриніна.

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