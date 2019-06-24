"Сексі!" 70-річна Пугачова в прозорому вбранні викликала фурор у мережі

У мережі показали нове фото російської примадонни Алли Пугачової, на якому вона зображена в прозорій блузі й із екстравагантною зачіскою. Знімок викликав ажіотаж серед фанів співачки.

Так, 70-річна артистка сфотографувалася в одному з московських салонів краси, фотографію опублікували на офіційній сторінці салону в Instagram.

У коментарях під фото користувачі мережі "закидали" примадонну компліментами, зазначивши, що вона жіночно і сексуально виглядає в прозорій блузі – на думку фанатів молодіжні образи їй дуже личать.

Інші ж зазначили, що з кожним роком знаменита артистка стає все гарнішою і в свої 70 виглядає краще, ніж у молодості.

"Лялечка! З кожним роком тільки краща! Як шкода, що ви раніше так не одягалися. Алла – sexy girl", – похвалили артистку шанувальники.

Знайшлися й ті, хто дорікнув Пугачову за бажання здаватися "дівчинкою", коли їй уже виповнилося 70 років.

"Уже шикарною не назвеш. Їй 70 – куди вже намагатися на дівчинку бути схожою? Шкода, лице як у мумії, з пластикою перебір вуже", – обурилися інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова розбурхала мережу знімком, на якому позувала в напівпрозорій мінісукні. Користувачі бурхливо відреагували на яскравий знімок. Багато з них похвалили 70-річну примадонну, інші ж вкотре акцентували увагу на її віці.

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