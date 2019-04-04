Секс утрьох і свінгер-паті: Потап зробив інтимне зізнання

Популярний український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) зробив інтимне зізнання.

Так, в програмі "Слава +", куди він прийшов зі своєю групою Mozgi, музикант відповів на провокаційні питання про сексуальне життя, де й зізнався, що займався сексом втрьох. Відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Під час бліц-опитування "Було чи не було" з ведучим шоу Славою Дьоміним, Потап зізнався, що, крім сексу втрьох він ще й, імовірно, відвідував свінгер-вечірки. Цікаво, що на запитання, чи відвідував він свінгер-паті відповів ухильно, піднявши відразу дві таблички.

Відповідь Потапа на питання про секс утрьох Скріншот з відео (YouTube)

Інші учасники колективу Mozgi зізнавалися, що зраджували в стосунках, робили інтимну стрижку, задивлялися на подружку свого друга та іншому.

Відповідь Потапа на питання про свінгер-вечірки Скріншот з відео (YouTube)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в цьому ж інтерв'ю Потап яскраво потроллив ведучого Славу Дьоміна через Настю Каменських. Так, під час інтерв'ю в студії репер пожартував, що під час пошуку порнороликів випадково натрапив в мережі на інтерв'ю Слави з Настею Каменських.

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