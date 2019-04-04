МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

Секс утрьох і свінгер-паті: Потап зробив інтимне зізнання

3.8тЧитати матеріал російською

Популярний український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) зробив інтимне зізнання.

Так, в програмі "Слава +", куди він прийшов зі своєю групою Mozgi, музикант відповів на провокаційні питання про сексуальне життя, де й зізнався, що займався сексом втрьох. Відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Під час бліц-опитування "Було чи не було" з ведучим шоу Славою Дьоміним, Потап зізнався, що, крім сексу втрьох він ще й, імовірно, відвідував свінгер-вечірки. Цікаво, що на запитання, чи відвідував він свінгер-паті відповів ухильно, піднявши відразу дві таблички.

Відповідь Потапа на питання про секс утрьох

Відповідь Потапа на питання про секс утрьох

Скріншот з відео (YouTube)

Новини
"Так!" Потап зробив гучну заяву про стосунки з Каменських

Інші учасники колективу Mozgi зізнавалися, що зраджували в стосунках, робили інтимну стрижку, задивлялися на подружку свого друга та іншому.

Відповідь Потапа на питання про свінгер-вечірки

Відповідь Потапа на питання про свінгер-вечірки

Скріншот з відео (YouTube)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в цьому ж інтерв'ю Потап яскраво потроллив ведучого Славу Дьоміна через Настю Каменських. Так, під час інтерв'ю в студії репер пожартував, що під час пошуку порнороликів випадково натрапив в мережі на інтерв'ю Слави з Настею Каменських.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особи
Олексій Потапенко (Потап)Mozgi
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
7
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки