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Секс-символ серіалу "Школа" здивувала зворушливим відео

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Молода українська актриса і співачка, виконавиця однієї з головних ролей в популярному серіалі "Школа" Оля Шевченко (Olya Shelby) презентувала кліп на пісню "Слышишь", в якому розповіла про свої стосунки.

У кліпі також знявся і інший герой "Школи", актор Саша Петренко, який зіграв її коханого. Ролик опубліковано на YouTube-каналі співачки (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Зйомки кліпу проходили на початку лютого 2019 року на Київському морі. Артистка поділилася своїми враженнями від робочого процесу.

Секс-символ серіалу "Школа" здивувала зворушливим відео

Прес-служба

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"З дев'ятої ранку і до заходу сонця знімали без перерви. Було по-лютневому холодно, з моря дув сильний вітер, зрідка бігали грітися, на кілька хвилин кутались у пледи та куртки, а потім знову в кадр. Що ж, краса вимагає жертв! Актриса повинна бути готова до будь-яких екстремальних ситуацій, так що мені не звикати – я свого часу знімалася з температурою 39, плавала в морі, коли вода була +10 і відпрацьовувала 30-годинну зйомку", – розповіла Шевченко.

Роль коханого артистки зіграв її колега по серіалу "Школа" Саша Петренко. Незважаючи на те, що за сюжетом серіалу у них немає роману, навпаки – навіть є конфлікти, шанувальники часто приписують їм любовні відносини.

Секс-символ серіалу "Школа" здивувала зворушливим відео

Прес-служба

"Коли ми шукали головного героя для кліпу, основною вимогою для нього була красива щира посмішка. Я відразу згадала Сашу. Тим більше, ми рік знімаємось разом, знаємо один одного і відчуваємо, І, до речі, шанувальники серіалу постійно нас "сватають" один одного , вважають гарною парою", – зазначила співачка.

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За словами самої Олі, цю пісню вона присвятила своєму хлопцеві і складним моментам їх відносин.

Секс-символ серіалу "Школа" здивувала зворушливим відео

Прес-служба

"Він теж публічна людина. Постійно в гастролях і роз'їздах. Ми знаходимося в сотнях кілометрів один від одного. Скоро я їду в фан-тур зі "Школою" на цілий місяць... Те, що відбувається – дуже велике випробування для нас і наших відносин. Але , думаю, ми його пройдемо. Кожен з нас двох прикладає до цього свої зусилля. Ім'я коханого не скажу. Нехай це і звучить банально, але щастя любить тишу. Не хочемо привертати до себе зайву увагу", – підсумувала дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська поп-співачка Настя Каменських (NK) презентувала кліп на нову версію іспаномовного треку PELIGROSO, який виконала в дуеті з латиноамериканським співаком DE LA GHETTO (Де Ла Гетто).

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