"Секс ходячий!" Кароль в короткому топі без білизни викликала фурор в мережі

Популярна українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками пікантним знімком, на якому позувала в доволі відвертому образі.

Так, артистка сфотографувалася в короткому топі на голе тіло, під яким, очевидно, немає білизни. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Шанувальники 34-річної Тіни бурхливо відреагували на гарячий знімок. Більшість з них прийшли в захват від спокусливого фото, багато також зробили акцент на сексуальності Тіни.

"Ти ходячий секс! Прям чую його запах", – відзначили фанати.

"Горяча і дика", – додали інші.

Пропонуємо подивитися і інші відверті фото Тіни Кароль, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом:

Тіна Кароль Instagram @tina_karol

Тіна Кароль Instagram @tina_karol

Тіна Кароль Instagram @tina_karol

Тіна Кароль Instagram @tina_karol

Тіна Кароль Instagram @tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська поп-діва Тіна Кароль продемонструвала груди на весіллі у репера Потапа і співачки Насті Каменських. Так, для торжества артистка вибрала блискуче плаття з дуже глибоким декольте.

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