Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ Шоубіз

"Секс ходячий!" Кароль в короткому топі без білизни викликала фурор в мережі

7.3т Читати матеріал російською

Популярна українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками пікантним знімком, на якому позувала в доволі відвертому образі.

Так, артистка сфотографувалася в короткому топі на голе тіло, під яким, очевидно, немає білизни. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Шанувальники 34-річної Тіни бурхливо відреагували на гарячий знімок. Більшість з них прийшли в захват від спокусливого фото, багато також зробили акцент на сексуальності Тіни.

Новини
"Всім себе пропонуєш!" Кароль в прозорій сукні без білизни розлютила мережу

"Ти ходячий секс! Прям чую його запах", – відзначили фанати.

"Горяча і дика", – додали інші.

"Секс ходячий!" Кароль в короткому топі без білизни викликала фурор в мережі
"Секс ходячий!" Кароль в короткому топі без білизни викликала фурор в мережі
"Секс ходячий!" Кароль в короткому топі без білизни викликала фурор в мережі
"Секс ходячий!" Кароль в короткому топі без білизни викликала фурор в мережі
"Секс ходячий!" Кароль в короткому топі без білизни викликала фурор в мережі
"Секс ходячий!" Кароль в короткому топі без білизни викликала фурор в мережі

Пропонуємо подивитися і інші відверті фото Тіни Кароль, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом:

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Instagram @tina_karol

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Instagram @tina_karol

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Instagram @tina_karol

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Instagram @tina_karol

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Instagram @tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська поп-діва Тіна Кароль продемонструвала груди на весіллі у репера Потапа і співачки Насті Каменських. Так, для торжества артистка вибрала блискуче плаття з дуже глибоким декольте.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особа
Тіна Кароль
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
6
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Юг Руси
Юг Руси
Ипать она страшная ))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel