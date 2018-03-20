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Седокова порадувала шанувальників танцями біля пілона

2.6тЧитати новину російською

Скандальна українська співачка, колишня учасниця групи "ВІА Гра" Анна Седокова порадувала шанувальників відвертими танцями біля пілона.

Пікантний ролик, знятий під час занять артистки танцями, вона розмістила у своєму Instagram-акаунті.

"Час танців", - підписала Седокова відео, в якому у відвертому топі та в лосинах, що підкреслюють струнку фігуру співачки, спокусливо танцює біля пілона.

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Час танців ❤️

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Підписники Анни бурхливо відреагували на її пікантний ролик і залишили безліч компліментів з приводу її фігури.

"Фігура вау", "Теж хочу так чудово виглядати", - пишуть фанати співачки.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Седокова похвалилася сексуальним тілом.

Особа
Анна Седокова
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