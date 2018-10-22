Седокова похвалилася розкішними грудьми на публіці: у мережі — суперечки

Українська співачка, екс-вокалістка культового колективу "ВІА Гра" Анна Седокова спровокувала суперечки серед шанувальників, показавши відверті фото.

Так, артистка стала ведучою концерту на одному із російських телеканалів, куди прийшла в зухвалій сукні з екстремально глибоким вирізом у зоні декольте. Знімки, де зображена Анна із колегами Анною Семенович, Олександром Реввою й іншими, опубліковані в Instagram.

Фанати артистки активно відреагували на її образ, проте їхні думки розділилися. Багато хто зазначив, що у Анни дуже красиві, пишні груди і їй личить спокусливе вбрання. Натомість інші гнівно розкритикували співачку за вульгарність і надмірну любов демонструвати пікантні частини тіла.

"З декольте перебір. Зараз "кулі" виваляться", — зазначили фоловери й додали, що Седокова занадто часто виставляє на показ свої груди.

"Красуня, ось це форми!" — захопилися інші фани артистки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-солістка "ВІА Гри" Анна Седокова засвітила вульгарне фото з черговим чоловіком, за що її також розкритикували фанати.