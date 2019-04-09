"Що з Аллою?" Пугачова налякала зовнішнім виглядом перед своїм 70-річчям

У мережі показали знімок російської примадонни Алли Пугачової, де артистка позує в повсякденному образі разом зі своїм чоловіком, гумористом Максимом Галкіним.
Знімок спантеличив багатьох шанувальників зірки через її втомлений зовнішній вигляд. Фото опубліковано в Instagram.
Так, фани примадонни порадили їй відпочити і набратися сил, так як в силу її віку вона занадто багато на себе "звалює".
Також в коментарях дехто відзначив, що у Пугачової безглузда зачіска, макіяж, і в цілому їх з Галкіним пара виглядає дивно.
Ті, хто встав на захист співачки, порадили недоброзичливцям спочатку дожити до її віку, а потім оцінювати зовнішній вигляд легендарної зірки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Алла Пугачова відсвяткує своє 70-річчя 15 квітня 2019 року, а вже 17 числа артистка дасть свій перший за 10 років сольний концерт у Кремлівському палаці Москви.
Через гучний концерт Пугачової в мережі розгорівся ряд скандалів. В першу чергу користувачів обурило те, що артистці одна з державних установ надала спонсорську допомогу в розмірі 40 млн рублів для організації заходу.
Також музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що отримуючи таку суму на концерт, примадонна зарозуміло і корисливо використовує своє ім'я. Також поведінку артистки Сосєдов назвав хамською і цинічною.
Член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства та ЗМІ при Держдумі Вадим Манукян зазначив, що Пугачова своєю витівкою розлютила публіку, "помахавши перед нею червоною ганчіркою", і хвиля невдоволення в її адресу тільки посилиться.
Рівно за тиждень до ювілею, 8 квітня, російські артисти відсвяткували день народження примадонни Пугачової гучним концертом у Москві. Сама ж "винуватиця" торжества проігнорувала захід.
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