"Що з Аллою?" Пугачова налякала зовнішнім виглядом перед своїм 70-річчям

У мережі показали знімок російської примадонни Алли Пугачової, де артистка позує в повсякденному образі разом зі своїм чоловіком, гумористом Максимом Галкіним.

Знімок спантеличив багатьох шанувальників зірки через її втомлений зовнішній вигляд. Фото опубліковано в Instagram.

Так, фани примадонни порадили їй відпочити і набратися сил, так як в силу її віку вона занадто багато на себе "звалює".

Також в коментарях дехто відзначив, що у Пугачової безглузда зачіска, макіяж, і в цілому їх з Галкіним пара виглядає дивно.

Ті, хто встав на захист співачки, порадили недоброзичливцям спочатку дожити до її віку, а потім оцінювати зовнішній вигляд легендарної зірки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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