''Що відрізати і куди пришити?'' Учасниця ''Танців з зірками'' повністю оголилася перед фанами

Відома українська співачка, колишня учасниця проекту "Танці з зірками" Слава Камінська показала шанувальникам своє оголене тіло, розмістивши гаряче фото в соціальній мережі.

До відвертої фотографії в Instagram солістка гурту "НеАнгели" також додала особисті роздуми на тему сучасних стандартів краси і надмірної уваги до голого тіла.

Слава згадала, як почали з'являтися перші соціальні мережі, де користувачі публікували відверті фото, що призвело до хвилі розлук.

"Яка ж ілюзія ці соцмережі. Я пам'ятаю себе ще з часів "Однокласників", що в принципі вже прирівнюється до динозаврів. Тоді не було такого розмаїття довгих ніг, вузьких носів та ідеальної шкіри. Пам'ятаю, як понеслася хвиля розлук, після появи цієї нової іграшки. Бурхливе спілкування з аватарками в купальниках і схибнутість на вигаданих персонажах. Легше жити без зобов'язань", — написала співачка.

Також Камінська зазначила, що в сучасному світі відверті фото стали нормою. Деяких це стимулює до досконалості, але в інших розвиває комплекси. При цьому Слава уточнила, що в більшості випадків зображення в мережі не відповідають дійсності, оскільки ретельно оброблені фотошопом і графічними редакторами.

"Тепер це частина сучасного життя і норма. Мужчинки підписані на естетичну наготу, переглядаючи на сон грядущий чужих жінок, порівнюють зі своїми невідфотошопленими, а потім випендрюються", — розповіла Камінська.

Вона зізналася, що, розглядаючи фото інших жінок, у неї навіть з'явилися комплекси, однак при цьому на відвертих фото вона виглядає так само, як і багато зірок соціальних мереж, що полюбляють оголюватися.

"Вчора занурила себе у світ шаблонної краси. Надивилася так, що аж комплекси з'явилися. Або покоління у нас таке гарне, або я у фотошопі погано працюю. Ось думаю, що з цим робити тепер? Що відрізати і куди пришити, щоб полегшало. У мене теж є такі фото, але мало. Хочу і я сьогодні побути в їхній шкурі, ну або просто шкурою", — підсумувала артистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Слава Камінська розповіла у соцмережі про несподівані наслідки своєї короткочасної участі у шоу "Танці з зірками". Так, артистці довелося залишити проект ще до першого виступу на паркеті через серйозну травму спини. За два місяці виявилося, що це була не єдина травма.