"Що це було? Сподіваюся, прикол": Лобода здивувала мережу співом без фонограми. Опубліковано відео

Опальна українська співачка Світлана Лобода показала, як співає без фонограми, чим викликала здивування у своїх шанувальників.

Так, артистка продемонструвала робочий процес в студії звукозапису і озвучила на камеру кілька фраз. Ймовірно, що це рядки з нової пісні, яку незабаром Лобода планує презентувати публіці. Відео опубліковано в Instagram (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

"Як називається пісня, друзі?" – запитала Світлана під відео.

Світлана Лобода 24 Канал

Багато хто припустив, що рядки, які виконала Лобода, належать композиції "Пуля-дура", студійну версію якої Лобода готується презентувати незабаром.

Інші ж здивувалися почутому на ролику і висловили надію, що таким чином зірка просто жартує і розважає публіку в мережі.

"Це що зараз було? Пісня? Сподіваюся, просто прикол", – розкритикували артистку фоловери.

"У мене собака краще гавкає, а ще співачкою називається. Це вона співає? Скрипить пошепки!" – рознесли Світлану інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше секс-символ естради Світлана Лобода випадково засвітила голі груди перед публікою. Так, зірка продемонструвала шанувальникам своєрідну розминку перед концертом, в ході якої вона кілька разів блиснула оголеним бюстом.

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