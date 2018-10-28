''Ще більше болить...'' Зірки ''Дизель Шоу'' присвятили загиблій Поплавській фільм

Зірки гумористичного проекту "Дизель Шоу" присвятили загиблій в ДТП колезі, актрисі Марині Поплавській фільм, таким чином згадавши її на 9-й день після трагедії.
Так, короткометражна стрічка отримала назву "Королева гумору". Артисти досі сумують за Поплавською, зазначивши, що зараз їм ще болючіше усвідомлювати втрату. Ролик розмістив засновник "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"9 днів... Дивно, але вона може розсмішити навіть людину, яка за нею сумує. Це короткометражка, а життя було як серіал, але я сподіваюся, що ми про тебе знімемо повний метр, адже твоє життя гідне цього", - зворушливо написав Крутоголов.
Про те, що сьогодні пройшло 9 днів з моменту трагічної смерті Поплавськоїу також згадала і актриса "Дизеля" Вікторія Булітко, написа жалісний пост в Instagram.
Минуло 9 днів ... О, Господи, як же боляче! Ні не фізично ..... чим далі цей страшний день, тим болючіше стає. Напевно, це і є усвідомлення, що більше НІКОЛИ .... Ніколи не почую твій неповторний голос, ніколи не підвезу тебе по дорозі на ріпу, ніколи не попліткуємо з тобою, ніколи не Поплачь один одному, ніколи не поїдемо є тортики в Дрім перед репетиціями, ніколи не підемо шопіться на пів дня, протринькала весь гонорар, ніколи не запишемо відосік для інстр, зробивши кілька дублів, щоб потрійні підборіддя не висіли і мішечки під очима були заховані на 5 років назад, ніколи не будемо складати пісеньки, вживаючи, як приправу, мати для з ачності, ніколи не заспіваю разом з тобою на сцені, коли зал ловить кожне твоє слово, кожну жарт, ніколи не зателефонуємо рано вранці в турі і не спитаємо одна іншу: "Ну, шо? Як там сніданок?! Спускатися або" таке "? ! ", ніколи не скажу, червоніючи від твоєї черговий шутягі:" Ма-рііі-наа !! " Ніколи ..... Одні питання ... жодної відповіді ..... Який довгий сон ... Намагаєшся прокинутися .... # МарінаСнамі # МарінаПоплавская # Дізельшоу # Україна # Україна # Київ # Київ
"Минуло 9 днів... О, Господи, як же боляче! Ні не фізично, чим далі цей страшний день, тим сильніше болить. Напевно, це і є усвідомлення, що більше НІКОЛИ! Ніколи не почую твій неповторний голос, ніколи не підвезу тебе по дорозі на репетицію, ніколи не попліткуємо з тобою, ніколи не поплачемось одна одній. Ніколи... Одні питання, жодної відповіді. Який довгий сон. Намагаєшся прокинутися... " - зі скорботою написала Булітко.
Нагадаємо, в суботу, 20 жовтня, в 6:43 на Житомирській трасі автобус з акторами "Дизель Шоу" влетів у вантажівку. Смертельна аварія сталася в Київській області біля села Мила. В результаті ДТП загинула актриса Марина Поплавська, ще 8 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед них - лідер гумористичного шоу Єгор Крутоголов і одна з провідних актрис Яна Глущенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 22 жовтня, Марину Поплавську поховали в її рідному місті - Житомирі. За день до цього з артисткою також попрощалися у Києві. Окрім цього, нещодавно в мережі в мережі опублікували останнє відео, зняте до смертельної аварії, а також останнє інтерв'ю актриси.