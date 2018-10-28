''Ще більше болить...'' Зірки ''Дизель Шоу'' присвятили загиблій Поплавській фільм

Зірки гумористичного проекту "Дизель Шоу" присвятили загиблій в ДТП колезі, актрисі Марині Поплавській фільм, таким чином згадавши її на 9-й день після трагедії.

Так, короткометражна стрічка отримала назву "Королева гумору". Артисти досі сумують за Поплавською, зазначивши, що зараз їм ще болючіше усвідомлювати втрату. Ролик розмістив засновник "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"9 днів... Дивно, але вона може розсмішити навіть людину, яка за нею сумує. Це короткометражка, а життя було як серіал, але я сподіваюся, що ми про тебе знімемо повний метр, адже твоє життя гідне цього", - зворушливо написав Крутоголов.

Про те, що сьогодні пройшло 9 днів з моменту трагічної смерті Поплавськоїу також згадала і актриса "Дизеля" Вікторія Булітко, написа жалісний пост в Instagram.

"Минуло 9 днів... О, Господи, як же боляче! Ні не фізично, чим далі цей страшний день, тим сильніше болить. Напевно, це і є усвідомлення, що більше НІКОЛИ! Ніколи не почую твій неповторний голос, ніколи не підвезу тебе по дорозі на репетицію, ніколи не попліткуємо з тобою, ніколи не поплачемось одна одній. Ніколи... Одні питання, жодної відповіді. Який довгий сон. Намагаєшся прокинутися... " - зі скорботою написала Булітко.

Нагадаємо, в суботу, 20 жовтня, в 6:43 на Житомирській трасі автобус з акторами "Дизель Шоу" влетів у вантажівку. Смертельна аварія сталася в Київській області біля села Мила. В результаті ДТП загинула актриса Марина Поплавська, ще 8 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед них - лідер гумористичного шоу Єгор Крутоголов і одна з провідних актрис Яна Глущенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 22 жовтня, Марину Поплавську поховали в її рідному місті - Житомирі. За день до цього з артисткою також попрощалися у Києві. Окрім цього, нещодавно в мережі в мережі опублікували останнє відео, зняте до смертельної аварії, а також останнє інтерв'ю актриси.