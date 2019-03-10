"Ще б день і..." Російську знаменитість замість раку лікували від іншої хвороби

У російського пародиста Олександра Пєскова діагностували рак підшлункової залози. Визначити важке захворювання лікарям вдалося в останній момент, довгий час до цього артиста лікували від іншої хвороби.

Про це в інтерв'ю "Експрес-газеті" розповів директор Пєскова Олександр Волокін. За словами представника артиста, ще один день невірного лікування міг призвести до смерті.

"І лікували не від того. Вийшло так, що до критичного моменту. Тобто якби не встигли ще день, то був би летальний результат", - заявив він.

Рак підшлункової залози, як пояснили медики, - підступне захворювання, діагностувати його неплегко. У випадку з Пєсковим, хвороба тривалий час не виявляла себе ніякими симптомами.

27 лютого Пєскова терміново доставили в лікарню. Лікарі діагностували у нього гострий панкреатит і призначили повне обстеження. Через тиждень раптом з'ясувалося, що проведене лікарями обстеження виявило у 57-річного артиста "серйозні порушення в роботі підшлункової залози, які вимагають оперативного втручання". В результаті пародисту зробили складну багатогодинну операцію.

За час кар'єри Олександр Пєсков прославився образами таких знаменитостей як Алла Пугачова, Маша Распутіна, Валерій Леонтьєв, Едіта П'єха та багатьох інших. Як відзначають його колеги, Пєсков відродив на російській сцені естрадний жанр сінхробуффонади.

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