Сарі Джесіці Паркер — 54: як змінилася зірка Голлівуду

У понеділок, 25 березня, знаменита голлівудська актриса Сара Джесіка Паркер святкує день народження – зірці виповнилося 54 роки.

Паркер найбільш відома за роллю Керрі Бредшоу – журналістки і письменниці в серіалі "Секс у великому місті". Всього на рахунку Сари Джесіки майже чотири десятки робіт у кіно. Вперше на екранах вона з'явилася 40 років тому, в 14-річному віці зігравши епізодичну роль у фільмі "Багаті діти". OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як змінилася одна з найпопулярніших актрис Голлівуду.

Сара Джессіка Паркер народилася в 1965 році в місті Нелсонвілл, штат Огайо, США. Росла в досить бідній багатодітній сім'ї, проте не дивлячись на скрутне фінансове становище, мати водила всіх вісьмох дітей на заняття музикою, балетом і в театральні гуртки.

Сара Джесіка Паркер Marie Claire

Виявивши в дівчинці акторський талант, батьки прагнули зробити з неї високооплачувану артистку. Уже в 1976 році Сара отримала роль у театральній постановці "Невинні", через деякий час взяла участь у мюзиклі "Звуки музики". З 1979 по 1990 роки знялася в декількох кінострічках, проте справжня слава прийшла до неї в кінці 1990-х років. Першу популярність Паркер принесли такі картини, як "Клуб перших дружин", "Крайні заходи" та інші.

Сара грала як позитивних, так і негативних героїв. У деяких фільмах їй навіть доводилося грати собак. Справжнім зоряним часом, який приніс їй всесвітню славу, став серіал "Секс у великому місті" (1998-2004 роки), коли кабельний телеканал HBO запустив у виробництво серійну стрічку про незалежних і сильних жінок, котрі живуть у самісінькому серці Нью-Йорка. Паркер зіграла журналістку Керрі Бредшоу, яка була відома своїми статтями про взаємини чоловіків і жінок.

За роль Бредшоу Сара Джессіка Паркер отримала чотири нагороди "Золотий глобус" і дві статуетки "Еммі", до того ж за одну і ту саму роль в одному і тому самому серіалі отримувала премії в номінаціях і "Краща актриса", і "Найгірша актриса".

Зазначимо, що Сара Джесіка Паркер є також однією з найбільш обговорюваних артисток світу не тільки завдяки кінороботам, але також через свою фактурну зовнішність. Так, у 2007 році читачі журналу Maxim назвали Паркер найменш сексуальною жінкою з нині живих. Пізніше, в 2010 році вона була висміяна у відомому мультсеріалі "South Park", де її також виставили як дуже некрасиву жінку.

Незважаючи на це, Сара Джессіка Паркер і раніше залишається однією з найуспішніших зірок Голлівуду. Крім зйомок у кіно, вона випускає власну лінійку туфель і парфумів, а також розпочала співпрацю з виноробами з виробництва брендового новозеландського вина.

Що стосується особистого життя, актриса більше 20 років перебуває у шлюбі і виховує трьох дітей.

spletnik.ru

Cosmopolitan

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно день народження відсвяткував радянський і російський співак Валерій Леонтьєв, відомий за хітами "Казанова", "Дельтаплан" і багатьма іншими. Знаменитому артистові виповнилося 70 років. Подивитися, як змінилася його зовнішність за більш ніж 40 років музичної діяльності, можна за цим посиланням.

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