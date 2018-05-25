Руслана показала свій будинок і розповіла про секрети довголіття

24 травня співачка Руслана відсвяткувала свій ювілей в незвичайній манері. Співачка запросила журналістів до свого енергоактивного будинку, який повністю забезпечується чистою енергією. Уже багато років співачка пропагує здоровий спосіб життя.

Руслана зустріла журналістів у своїй великій студії, де відразу презентувала акустичну версію нової пісні "Angel". Нова пісня артистки не схожа на її колишні пісні з альбому "Дикі танці", трек вийшов ліричний і дуже мелодійний. На студії Руслана продемонструвала гостям віртуозну гру на трембіті та цікаві ритми, зіграні на звичайній косі.

Після Руслана провела екскурсію по своєму будинку, де розташовані репетиційна база, студія звукозапису, відеостудія, зимовий сад. Всі приміщення на 100% забезпечуються енергією вітру, сонця і землі. Навколо будинку росте багато квітів і запашних трав, на зеленому партері перед будинком з висоти пташиного польоту можна вгадати малюнки з молодого самшиту, висадженого в формі рун. Це ідея чоловіка Руслани - Олександра Ксенофонтова.

будинок Руслани Фото: "Master Management"

будинок Руслани Фото: "Master Management"

Руслана Фото: "Master Management"

З гостями Руслана поділилася своїм рецептом краси і довголіття: "Рецепт довголіття і краси - це невичерпна енергія в кожному з нас. Вона збережена в нашій автентичній культурі, яку я всебічно вивчаю. Я дуже заглибилася у вивчення цієї культури. І не тільки в Карпатах, а по всій Україні. Мене цікавлять всі наші обряди і традиції, які несуть в собі елементи унікальної музики з унікальними властивостями. В Україні, як і на Тибеті, в Індії та Африці, збережені техніки зцілення музикою. Музика - це ваш голос, ваше тіло , які об'є диня з енергією стихій. В горах прийнято співати. Коли я заглибилася в нашу автентичність, я зрозуміла, що в Україні існує така музика, якою зцілювалися. Власне для цього ми зараз і готуємо новий проект, нове шоу, головною метою яких є заклик до людей переходити на чисті джерела енергії ".

Руслана з шанувальниками Фото: "Master Management"

Руслана Фото: "Master Management"

Руслана Фото: "Master Management"

Руслана Фото: "Master Management"

Руслана Фото: "Master Management"

Руслана піднялася на терасу даху свого будинку і показала частину енергонезалежних технологій, які використовує її енергоактивні будинок - вітрогенератори, сонячні батареї і сонячні колектори.

За традицією, Руслана загадала бажання і задула свічки на іменинному торті, який подарувала мама Ніна Аркадіївна. Відразу після дня народження артистка вирушила в аеропорт, наступною країною в графіку співачки значиться Китай.

Прямо перед вильотом, в аеропорту фани з різних куточків України влаштували сюрприз для Руслани - приїхали з кульками, фруктовими букетами і квітами, щоб привітати співачку. Шанувальники подарували Руслані гарну сукню-вишиванку.

Руслана зізналася, що це був один з найбільш пам'ятних днів народжень в її житті.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Руслана розкритикувала українських зірок в Росії .