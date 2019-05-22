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"Руйнуєш дитячу психіку!" Український телеведучий ошелешив знімком у жіночому бікіні

16.6тЧитати матеріал російською

Український шоумен і телеведучий Олександр Педан викликав фурор у мережі знімком, на якому несподівано з'явився в жіночому бікіні.

У такий спосіб Олександр спародіював одне з фото зірки Дженніфер Лопес, яким вона раніше розбурхала шанувальників у мережі. На ньому Джей Ло позувала в чорному бікіні і крислатому солом'яному капелюсі, сидячи на пляжі. Аналогічний знімок Педан розмістив на особистій сторінці в Instagram.

Педан і Притула

Педан і Притула

МедиаНяня

"Якщо ви думаєте, що рубрика "повторюю фото" закінчилася, ви помиляєтеся. Вирішив вам підняти настрій, ловіть ще одну пародію, цьго разу Джей Ло. До речі на Гідропарку вже тепленько", – підписав дотепну публікацію ведучий.

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Фото Дженніфер Лопес (оригінал)

Фото Дженніфер Лопес (оригінал)

Instagram @jlo

Фолловери з гумором сприйняли подібний знімок – багато з них написали, що вийшло дуже схоже й Олександр із Дженніфер виглядають, ніби рідні сестри, інші ж порадили шоумену поголити ноги.

Педан у бікіні спародіював Джей Ло

Педан у бікіні спародіював Джей Ло

Instagram @pedanos

"Сашо, ти руйнуєш мою дитячу психіку!" – відзначили шанувальники.

"Вогонь, Ти прямо як рідна сестра, ноги б тільки поголити", – додали інші.

"Руйнуєш дитячу психіку!" Український телеведучий ошелешив знімком у жіночому бікіні

"Руйнуєш дитячу психіку!" Український телеведучий ошелешив знімком у жіночому бікіні

"Руйнуєш дитячу психіку!" Український телеведучий ошелешив знімком у жіночому бікіні

"Руйнуєш дитячу психіку!" Український телеведучий ошелешив знімком у жіночому бікіні

"Руйнуєш дитячу психіку!" Український телеведучий ошелешив знімком у жіночому бікіні

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український ведучий Олександр Педан раніше яскраво спародіював знамениті голі фотографії співачки Олі Полякової, які викликали фурор у мережі.

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Особи
Олександр ПеданДженіфер Лопес
Тег
шоу-бизнес
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