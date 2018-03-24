"Розважальний об'єкт": актриса звинуватила український театр в ігноруванні війни

Відома українська актриса Римма Зюбіна заявила, що український театр не реагує на події, які відбуваються в країні.

Артистку обурює те, що українські драматурги, на відміну від зарубіжних, не піднімають в своїх постановках тему війни на Донбасі. Про це йшла мова в інтерв'ю Зюбіної "Детектору медіа" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Мій чоловік (режисер Станіслав Моїсеєв. - Ред.) Поставив за п'єсою литовського драматурга спектакль в Кракові, він стосується в тому числі й ситуації на Донбасі. Його на прес-конференції запитали: "А як український театр сьогодні реагує на те, що відбувається в країні?". Чому литовський драматург пише про війну на Донбасі, а українські драматурги не пишуть про війну? А українські театри майже не реагують. На мій погляд, український театр не реагує на те, що відбувається в країні", - стверджує Римма.

Римма Зюбіна facebook.com/oskar.kiev.ua

За словами Зюбіної, український театр просто перетворився у розважальний об'єкт.

"Наш театр відірваний в гіршому сенсі цього слова, театр перетворюється просто в розважальний об'єкт. А для мене театр ніколи не був таким", - додала актриса.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Римма Зюбіна заявила, що перестала зніматися в українських серіалах, бо всі вони створюються для Росії.