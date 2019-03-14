"Розумію артистів, які виїздять до Росії": Полякова зробила несподівану заяву

Популярна українська артистка Оля Полякова висловилася про українських зірок-гастролерів, які їздять виступати до Росії, несподівано заявивши, що розуміє їх.

Так, при цьому Полякова додала, що сама також їздить до Росії, але тільки тому, що у неї там живе мама. На території країни-агресора вона не виступає, і це її принципова позиція, пише "Комсомольская правда".

"Не можу сказати, що не їжджу до Росії до мами. Я не їжджу туди з виступами, це моя принципова позиція, яку я зайняла в кінці 2014 року, коли став зрозумілим масштаб того, що відбувається і не залишилося ілюзій. Мама, звісно, частіше приїздить в Україну, ніж я їжджу до неї", — висловилася Полякова.

Що стосується зірок, які їздять виступати і заробляти гроші в РФ, Оля заявила, що розуміє їх, оскільки в РФ шоу-бізнес більш розвинений і дає широкі можливості артисту. При цьому Полякова не зазначила, чи підтримує вона особисто гастролерів.

"У наших сусідів (в РФ), наприклад, в шоубізі заведено дружити і підтримувати одне одного, ходити на концерти. Саме тому у них і є шоу-бізнес. А у нас цього немає. Я розумію колег, які хочуть виїхати до Росії, бо там артисти одне одного підтримують. там не тільки гроші, як люблять про це говорити. Там ще є визнання", — вказала українська поп-діва.

Вона також додала, що в Україні немає законів, що офіційно забороняють гастролювати по Росії, і тому українські артисти безперешкодно їдуть туди.

"З одного боку, артистам кажуть — гастролі в Росії на їхній совісті. Мовляв, їдьте і будете зрадниками. Або ж якщо відмовитеся, то ми вас запишемо в патріоти. Видайте тоді закон, що українські артисти не мають права гастролювати в країні-агресорі. І тоді кожен з нас подумає, порушувати закон чи ні", — підсумувала Полякова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Оля Полякова презентувала кліп на пісню "Лед тронулся". Робота викликала фурор серед користувачів мережі.

Про те, як знімався кліп, наскільки важко працювати з кліпмейкером Аланом Бадоєвим, а також про те, як Оля тонула в ополонці — читайте в ексклюзиві OBOZREVATEL.

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