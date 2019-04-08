МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

''Розпусниця'': оголена Лобода опублікувала в мережі серію відвертих фото

Читати матеріал російською

Українська поп-діва Світлана Лобода опублікувала в соцмережі серію відвертих фото, на яких зображена повністю оголеною.

На особистій сторінці в Instagram сміливі знімки знаменитість супроводила рядками з пісні.

"Чтоб это не стоило, да, мне это нужно, ты хочешь все на стоп и я здесь без оружия, только не стой, стреляй в меня, ну же, Bang", - прокоментувала знімки виконавиця.

На відвертих фото артистка зображена абсолютно голою. Її плечі прикриті лише шкіряною курткою. Інтимні зони тіла Лобода прикрила руками.

''Розпусниця'': оголена Лобода опублікувала в мережі серію відвертих фото

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Менш ніж за годину після публікації фотографії зірки зібрали понад 40 тис. лайків. У коментарях фоловери поп-зірки похвалили її фігуру та зовнішність.

Новини
''Шикарні груди'': українська співачка знялася в зухвалій фотосесії

"Просто анріал хот", "Ну розпусниця", "Дуже гаряча", "Шикарна жінка", - вказали в коментарях під постом знаменитості.

Як писав раніше OBOZREVATEL, українська телеведуча Олена Філонова, зірка передач на "Новому каналі", опублікувала в мережі сміливе фото, на якому зображена повністю голою.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Світлана ЛободаСвітлана Лобода (LOBODA)
Тег
Instagram
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
10
4
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Лобода Светлана Сергеевна, вы хорошую блядь воспитали! Молодец, мамаша!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки