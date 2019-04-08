''Розпусниця'': оголена Лобода опублікувала в мережі серію відвертих фото

Українська поп-діва Світлана Лобода опублікувала в соцмережі серію відвертих фото, на яких зображена повністю оголеною.

На особистій сторінці в Instagram сміливі знімки знаменитість супроводила рядками з пісні.

"Чтоб это не стоило, да, мне это нужно, ты хочешь все на стоп и я здесь без оружия, только не стой, стреляй в меня, ну же, Bang", - прокоментувала знімки виконавиця.

На відвертих фото артистка зображена абсолютно голою. Її плечі прикриті лише шкіряною курткою. Інтимні зони тіла Лобода прикрила руками.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Менш ніж за годину після публікації фотографії зірки зібрали понад 40 тис. лайків. У коментарях фоловери поп-зірки похвалили її фігуру та зовнішність.

"Просто анріал хот", "Ну розпусниця", "Дуже гаряча", "Шикарна жінка", - вказали в коментарях під постом знаменитості.

Як писав раніше OBOZREVATEL, українська телеведуча Олена Філонова, зірка передач на "Новому каналі", опублікувала в мережі сміливе фото, на якому зображена повністю голою.

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