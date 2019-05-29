Розпатлана Івлєєва без макіяжу підірвала мережу дивною витівкою

Скандальна російська зірка, екс-ведуча шоу "Орел і Решка. Перезавантаження" Анастасія Івлєєва підірвала мережу роликом із дивними танцями. При цьому зірка виглядала досить неохайно і безглуздо.

Так, 28-річна Івлєєва постала перед об'єктивами камер без макіяжу, з розпатланим волоссям, а також у дивному вбранні: яскраво-рожевих велосипедних шортах, широкій футболці і босоніжках із камінням на високих підборах. Ролик опубліковано на її особистій сторінці в Instagram (щоб подивитися, докрольте новину до кінця).

Настя Івлєєва Cosmopolitan

Шанувальники Анастасії бурхливо відреагували на її пост. Під ним тисячі фанів залишили свої коментарі: багато хто посміявся з Насті, інші ж дорікнули за неохайність і безглузду поведінку.

Дехто також уточнив, що зі скуйовдженим волоссям і без макіяжу Івлєєва виглядає старшою, нагадуючи шансон-зірку Любов Успенську.

"Дикі танці" Насті Івлєєвої Instagram @_agentgirl_

"Дикі танці" Насті Івлєєвої Instagram @_agentgirl_

"Що з Настею останнім часом відбувається? Від чого так ковбасить?" – написали фоловери.

"Жінко, а куди ви поділи Івлєєву? На Успенську схожа. Мені не подобається твій стиль", – додали інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасію Івлєєву не пустили в Україну і заборонили в'їзд до країни терміном на 3 роки через відвідування окупованого Росією Криму в 2017 році.

Відзначимо, що до цього в'їзд в Україну також заборонили російському реперу Елджею, який є коханим Івлєєвої. Заборона набула чинності 27 листопада 2018 року. Примітно, що за два дні до цього, 25 листопада, Елджей дав масштабний концерт у Києві, на якому була присутня й Анастасія. Тоді пара змогла безперешкодно потрапити в Україну.

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