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Розпатлана Івлєєва без макіяжу підірвала мережу дивною витівкою

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Скандальна російська зірка, екс-ведуча шоу "Орел і Решка. Перезавантаження" Анастасія Івлєєва підірвала мережу роликом із дивними танцями. При цьому зірка виглядала досить неохайно і безглуздо.

Так, 28-річна Івлєєва постала перед об'єктивами камер без макіяжу, з розпатланим волоссям, а також у дивному вбранні: яскраво-рожевих велосипедних шортах, широкій футболці і босоніжках із камінням на високих підборах. Ролик опубліковано на її особистій сторінці в Instagram (щоб подивитися, докрольте новину до кінця).

Настя Івлєєва

Настя Івлєєва

Cosmopolitan

Шанувальники Анастасії бурхливо відреагували на її пост. Під ним тисячі фанів залишили свої коментарі: багато хто посміявся з Насті, інші ж дорікнули за неохайність і безглузду поведінку.

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Дехто також уточнив, що зі скуйовдженим волоссям і без макіяжу Івлєєва виглядає старшою, нагадуючи шансон-зірку Любов Успенську.

"Дикі танці" Насті Івлєєвої

"Дикі танці" Насті Івлєєвої

Instagram @_agentgirl_

"Дикі танці" Насті Івлєєвої

"Дикі танці" Насті Івлєєвої

Instagram @_agentgirl_

"Що з Настею останнім часом відбувається? Від чого так ковбасить?" – написали фоловери.

"Жінко, а куди ви поділи Івлєєву? На Успенську схожа. Мені не подобається твій стиль", – додали інші.

Розпатлана Івлєєва без макіяжу підірвала мережу дивною витівкою
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Розпатлана Івлєєва без макіяжу підірвала мережу дивною витівкою
Розпатлана Івлєєва без макіяжу підірвала мережу дивною витівкою
Розпатлана Івлєєва без макіяжу підірвала мережу дивною витівкою
Розпатлана Івлєєва без макіяжу підірвала мережу дивною витівкою
Розпатлана Івлєєва без макіяжу підірвала мережу дивною витівкою
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасію Івлєєву не пустили в Україну і заборонили в'їзд до країни терміном на 3 роки через відвідування окупованого Росією Криму в 2017 році.

Відзначимо, що до цього в'їзд в Україну також заборонили російському реперу Елджею, який є коханим Івлєєвої. Заборона набула чинності 27 листопада 2018 року. Примітно, що за два дні до цього, 25 листопада, Елджей дав масштабний концерт у Києві, на якому була присутня й Анастасія. Тоді пара змогла безперешкодно потрапити в Україну.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Анастасія Івлеева
Тег
Новини Росії
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