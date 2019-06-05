"Розпалює ненависть, хвалить диявола": у Росії розгорівся скандал через жорсткий кліп "Ленінграда"

У середу, 5 червня російський гурт Сергія Шнурова "Ленінград" презентував жорсткий кліп на пісню i_$uss, де висміяв сучасну молодь, тусовки і наркотики, а також "пройшовся" і по релігійній тематиці.

На провокаційну роботу гурту бурхливо відреагували в Росії. Так, незважаючи на те, що більшості користувачів кліп видався смішним, то в Держдумі РФ і РПЦ від скандального відео прийшли у шок (ролик можна подивитися в кінці новини).

Так, протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін назвав блюзнірством новий кліп "Ленінграда" і закликав вірян терміново подати на музикантів до суду, повідомило радіо "Говорит Москва". Священик заявив, що не вірить у те, що автори не хотіли зачепити почуття вірян, оскільки в кліпі явно простежуються біблійні сюжети.

Кадр із кліпу на пісню i_$uss YouTube

"Тут поєднуються зображення Ісуса і зображення євхаристії з приниженими речами, з туалетною темою, темою наркотиків і блювоти. Звичайно, це блюзнірство. Я думаю, що потрібно переносити статтю про осквернення знаків світоглядної символіки і шанованих вірянами предметів до Кримінального кодексу, це набагато більш значуще, ніж адміністративна стаття про образу почуттів вірян. Людям обов'язково потрібно звертатися в поліцію і суди", — сказав Чаплін.

У свою чергу депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов зажадав заборонити в Росії новий кліп Сергія Шнурова про "Ісуса в нічному клубі". Політик уже направив запити в Генпрокуратуру і до Європейського суду з прав людини, пише "Комсомольская правда".

"Цю гидоту потрібно заборонити. Кліп не ображає почуття вірян, а розпалює ненависть до християн. Сподіваюся, що кишка не тонка у тих, хто стежить за інтернетом. Пропаганда наркотиків, антихристових і диявольських цінностей. Російське мистецтво завжди будувалося на любові до Бога. А європейські журналісти будуть триндіти про дику і дрімучу Росію", – висловився Мілонов.

Кадр із кліпу на пісню i_$uss YouTube

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні 2019 року Сергій Шнуров оголосив про закриття гурту "Ленінград". Колектив був заснований у 1997 році. Фронтмен заспокоїв шанувальників тим, що група проіснує до 2020 року і проведе прощальне турне.

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