Розкидав конкурентів: Ігор Ласточкін запалив у "Танцях з зірками"

Український комік Ігор Ласточкін і його партнерка по проекту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова запалили в дев'ятому випуску шоу. Пара виконала яскравий стріт-фанк.

Судді високо оцінили танець коміка і поставили йому 30 балів. OBOZREVATEL стежив за прямим ефіром на каналі "1+1".

"Ти схожий на мене танцем. Я не можу визначитися — ти великий стратег чи брехун. Ти вилетів із "Ліги сміху". Прийшов сюди на танці, такий маленький і сором'язливий. Подивіться на нього! Дев'ятий ефір, а він розкидає конкурентів направо і наліво. Красава", — сказав Влад Яма.

Катерина Кухар та Монатік назвали пару претендентами на перемогу і високо оцінили їхній танець.

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська співачка Оля Полякова роздяглася у прямому ефірі.