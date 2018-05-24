"Розділю любов навіть з ворогами": молода українська зірка пояснила концерт в Росії

Імена молодих українських артистів засвітилися в афіші літнього московського фестивалю Bosco Fresh Fest. У їх числі опинилася і зірка вокального проекту "Х-Фактор-6", закарпатська співачка Alina Pash, яка недавно наробила шуму в мережі своїм дебютним синглом "Bitanga".

Незадовго після появи скандальних новин артистка опублікувала в Facebook коротке відеозвернення, в якому пояснила, чому без тіні збентеження їде співати до столиці Росії.

"Я співаю українською, русинською, російською та англійською мовами. Я - космополіт. Я поважаю свою країну. Я поважаю своє селище. Я поважаю свою сім'ю, друзів і Бога", - почала співачка.

За словами Аліни Паш, місяць тому збулася її мрія - співачка представила свій дебютний кліп, тепер же вона має намір боротися за свою музику.

"Я буду боротися за свою музику і поїду будь-куди, де мене з нею запросять, якщо буду вважати це за потрібне", - підкреслила артистка, зазначивши при цьому, що виступить як в країнах Європи, так і в столицях України і Росії.

"Я хочу поділитися своєю музикою. Я хочу поділитися своєю культурою. Я хочу поділитися своєю любов'ю. А любов'ю я можу ділити навіть з ворогами", - підсумувала Паш англійською.

При цьому співачка порадила підписникам не витрачати час на питання і коментарі, так як розглядати і відповідати на них вона не буде. Ролик подивилися понад 4,7 тис. користувачів соцмережі.

Згідно афіші фестивалю, разом з Аліною Паш у Москві мають намір виступити українська співачка Луна, а також гурти YUKO і "Щасливі Люди".

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