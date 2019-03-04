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Ротару засвітилася на скандальній "Пісні року": хто ще з українців виступив на російському концерті

17.3тЧитати матеріал російською

Народна артистка України, співачка Софія Ротару виступила на скандальному концерті "Пісня року" в Дюссельдорфі (Німеччина), який організував "Перший канал" РФ. Раніше ж виконавиця заявила про відмову від російський концертів.

Також на сцені разом із зірками з Росії засвітилися й інші українці: Таїсія Повалій, Вєрка Сердючка (Андрій Данилко), Alekseev і Макс Барських. Фото і відео виступів опубліковані на YouTube та в Instagram (ролики дивіться в кінці новини).

"Пісня року" – традиційний російський концерт, який проходить у різних містах РФ, а також за кордоном для російських слухачів.

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Зазначимо, що Ротару заспівала на сцені декілька пісень, охоче спілкувалася з публікою, а також спускалася в зал для глядачів, де фотографувалася з фанатами.

Виступи Софії Ротару в Дюссельдорфі:

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Також на сцені засвітилися Alekseev, Таїсія Повалій, Макс Барських, котрі в кінці концерту заспівали разом із російськими виконавцями, серед який були Микола Басков, Сергій Лазарєв, Філіп Кіркоров та інші.

Нагадаємо: раніше в афішах концерту був також вказаний український колектив KAZKA, що спровокувало хвилю обурення в мережі. Представники гурту відмовилися виступати на "Пісні року".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські зірки Ані Лорак, Світлана Лобода, Alekseev, а також переможниця українського Нацвідбору на Євробачення-2019 MARUV, яка в підсумку відмовилася їхати на конкурс, отримали нагороди музичної премії ZD AWARDS-2019 у РФ.

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Особи
Софія РотаруМикита Алексєєв (ALEKSEEV)Сергій ЛазарєвТаїсія Повалій
Місце
НімеччинаДюссельдорф
Тег
гастролі
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Надо внести её в базу сайта "Миротворец". Вместо того, чтобы плясать гопак в сельских клубах Галиции, она выступает на престижных российских конкурсах. Майдауны в истерике!
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Уткин Антип
Уткин Антип
Чугункин Клим, а чего в Германии, а не в крестьянских клубах мокшании?)
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Уткин Антип
Уткин Антип
Чугункин Клим, кремлёвская моль говорит, что деньги не пахнут)
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Махно Володимир
Махно Володимир
ну чуток подлизнула русским..это в духе такого плана певиц. одной дыркой на 2 базара хочет.
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andrei andrei
andrei andrei
А почему скандальным то?🤣
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