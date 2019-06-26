Ротару виступить на масштабному рок-фестивалі в Україні: що відомо

Народна артистка України Софія Ротару, яка у 2018 році відмовилася від приватних концертів у Росії, виступить на масштабному рок-фестивалі Atlas Weekend у Києві.

Так, знаменита артистка стане хедлайнером Дня української музики. Її виступ відбудеться 9 липня. Про це повідомили організатори фестивалю на офіційному сайті.

Ротару виконає свої найвідоміші хіти та стане "окрасою програми" першого дня фестивалю.

Софія Ротару Instagram @sofiarotaru.official

У мережі виник ажіотаж навколо анонсованого виступу Софії Ротару на найбільшому українському рок-фестивалі. Багато користувачів бурхливо відреагували на сторінках Atlas Weekend в соціальних мережах, зазначивши, що "це найкращий хедлайнер".

"Серйозно? Ви зробили мій день! Піду садити калину за вікном", — процитували слова одного з хітів Ротару у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що народна артистка України Софія Ротару зібралася виступити на міжнародному конкурсі "Нова хвиля" у Сочі (Росія).

До цього Ротару відмовилася брати участь у "Пісні року" і давати концерти в Росії після обстрілу країною-агресором українських кораблів і захопленням військовополонених. Вона стала жертвою нападів з боку російських знаменитостей.

Наприклад, скандальний продюсер Йосип Пригожин заявив, що народна артистка України стала заручницею "київської банди". Також її хотіли позбавити звання народної артистки Росії.

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