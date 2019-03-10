Росія втрачає шанси на перемогу в Євробаченні: хто випередив Сергія Лазарєва

Учасник Євробачення-2019 від Росії Сергій Лазарєв, який 9 березня представив свою конкурсну пісню Scream, продовжує втрачати шанси на перемогу. Примітно, що співак очолював рейтинги букмекерів з січня цього року, з момент публікації перших прогнозів.

9 березня в першу годину після презентації пісні Лазарева втратив лідерство в рейтингу букмекерів, на ранок 10 березня шанси на його перемогу знизилися на три відсотки і тепер оцінюються в 12%. В цей же час абсолютним лідером став представник Нідерландів, чиї показники зростають.

Дункан Лоренс та Сергій Лазарєв

Сильним конкурентом представника Росії виявився 25-річний поп-співак Дункан Лоренс (Дункан де Мур). Свою музичну кар'єру він почав в Рок Академії Тилбурга, де грав в низці шкільних гуртів. Виконавець закінчив її у 2017 році, після чого брав участь у п'ятому сезоні місцевого шоу "Голос Голландії".

Представляти Нідерланди на конкурсі він відправиться з піснею Arcade, якій і прогнозують перемогу з ймовірністю 18%. Примітно, що ще 9 березня цей показник був нижчим на 3%.

Таким чином трійки лідерів у рейтингу букмекерів на сьогоднішній день складають Нідерланди, Росія та Швеція. П'ятірку закривають Швейцарія та Італія.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в Росії розкритикували конкурсну пісню Сергія Лазарєва Scream. Опублікований в мережі відеокліп режисера Костянтина Черепкова зібрав багато негативних відгуків користувачів YouTube та Instagram.

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