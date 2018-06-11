Російську секс-бомбу Анну Семенович терміново прооперували: названа причина

Російську пишногруду співачку Анну Семенович прооперували.

Артистці довелося перенести операцію на грудях, так як у неї була виявлена ​​пухлина. Про це повідомив Telegram-канал Mash.

Так, у Ганни виявили пухлину, яка, на щастя, виявилася доброякісною.

Анна Семенович Единтсвенная

Крім цього, груди співачки особливо не постраждала і не деформувалася після хірургічного втручання.

Наразі життю артистки нічого не загрожує. Є ймовірність, що причиною новоутворення могли стати імпланти в грудях співачки.

Поки що цю інформацію піар-директор Семенович спростовує. Сама артистка ситуацію також ніяк не коментує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співачка Анна Семенович розбурхала мережу дивним знімком з ведучими Вадимом Галигіним і Дмитром Хрустальовим.