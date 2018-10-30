''Російську мову зовсім забув'': Тіна Кароль розповіла про виховання сина

Українська поп-діва Тіна Кароль поділилася подробицями виховання сина Веніаміна, розповівши, чому її дитина припинила розмовляти російською мовою.

Так, нині син артистки, 10-річний Веніамін Огір навчається у школі у Великобританії. Він розмовляє лише англійською та українською, відмовившись від російської мови у побуті. Про це Тіна розповіла у програмі "Світське життя" з Катею Осадчою (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами Кароль, Веніамін вчиться у п'ятому класі. Незважаючи на те, що він пішов у британську школу, майже не знаючи англійської, йому досить швидко вдалося звикнути до середовища, вийти на один рівень із однолітками і освоїти іноземну мову.

Тіна Кароль із сином Канал Україна

"Він не знав англійської. Міг тільки найпростіше сказати. Він місяць мовчав і прилаштовувався, але це все було його бажання", — зазначила народна артистка України.

Співачка наголосила, що зараз її син вчиться на одному рівні з дітьми, які народилися у Великобританії і для яких англійська є рідною мовою. Крім того, артистка зізналася, що хоч син живе в українській родині і весь час говорить українською, акцент у його промові вже прослуховується. А ось про російську він і зовсім забув.

"Чесно скажу, хоч він там і ходить в український клуб, танцює козацькі танці й говорить лише українською, у цій українській родині, в якій живе, він російську зовсім забув", — підсумувала Тіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Тіна Кароль показала у соціальній мережі провокаційне фото, яке спровокувало хвилю суперечок серед її шанувальників.