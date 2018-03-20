Російський співак, який підтримує Путіна, похвалився теплим прийомом у Києві

Російський співак Володимир Пресняков-молодший, який підтримує політику президента РФ Володимира Путіна та знаходиться у "Чистилищі" українського центру "Миротворець", похвалився теплим прийомом у Києві.

Артист на прикладі поїздок в українську столицю пояснив, як відчув себе справжнім патріотом. Заплутану заяву він зробив під час інтерв'ю "Медузі".

Так, Пресняков заявив, що тільки зараз "реально став патріотом своєї країни".

"Не те що не був, я просто не звертав уваги. Якось дивився через рожеві окуляри на все, ніколи не бачив поганого. Якщо я заходив у бар, я бачив завжди прикольних людей, веселих. А тут я став, як сказати, по-справжньому патріотом..." - зізнався він.

Володимир Пресняков Випкасса.ру

Після прохання пояснити, що означає "по-справжньому стати патріотом", він згадав про свої поїздки в Київ і теплий прийом в Україні.

"По-справжньому - це значить, приїхати до Києва, і до тебе на вулиці підходять незнайомі люди і кажуть: "Вово, невже ти в Києві, господи, цього не може бути, дай я тебе обійму". І це не одна людина, не дві - їх багато, і ти починаєш розуміти, що люди живуть добром - не війною, не злобою, а добротою. І тебе це підігріває, причому дуже сильно", - заплутано вимовив він.

Така відповідь збентежила і журналіста, який попросив уточнити, де ж в цьому "патріотизм".

"Патріотизм - це патріотизм Землі. Коли ти розумієш, що людей, які хочуть сміятися, хочуть любити, хочуть мати дітей, - більше. Ти можеш цього не зрозуміти", - дивно підсумував Пресняков.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше російський співак Олександр Буйнов виступив у Донецьку.