Російський комік Слєпаков потрапив у "Чистилище"

Російський комік і співак Семен Слєпаков потрапив у базу злочинців українського центру "Миротворець".

Артиста додали туди через виступ в окупованому Криму, про що свідчить анкета Слєпакова в розділі "Чистилище".

"Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією Крим. Незаконна концертна діяльність на території окупованого Криму", - сказано у причинах занесення коміка в базу "Миротворця".

Семен Слєпаков Instagram @slepakovsemyon

Так, Семен виступив на відкритті ресторану "Simfero" в Сімферополі 17 березня 2018 року.

Семен Слєпаков - російський продюсер, сценарист, комедійний актор, автор-виконавець пісень. У минулому - капітан команди КВН "Збірна П'ятигорська". З 2010 року - резидент "Comedy Club". Один із творців комедійного проекту "Наша Russia".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Слепаков висміяв проект російських знаменитостей на підтримку президента РФ Володимира Путіна "Putin team".