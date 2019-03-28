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Російська знаменитість виклала голе фото у ванні

3.3тЧитати матеріал російською

Російська співачка Олена Третьякова, екс-учасниця дівочого поп-гурту "Ранетки" порадувала фоловерів в Instagram сміливим фото.

На особистій сторінці знаменитість опублікувала знімок, на якому зображена голою у ванні.

Яскравим фото Третьякова скористалася, щоб розповісти фоловерам про свій догляд за тілом і методи, до яких знаменитість вдавалася.

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"Мій набір маси добігає кінця і з квітня я повертаюся в зал. Вже замовила собі BCAA, вітаміни і все для догляду за тілом. Залишилося прикупити тільки силу волі", — розповіла вона.

Доволі швидко фото зірки зібрало понад 15 тис. лайків. У коментарях фоловери Третьякової похвалили її зовнішність і завзятість у роботі над собою.

Як писав раніше OBOZREVATEL, одна з "ангелів" бренду Victoria's Secret Тейлор Хілл розкрила свій секрет ідеальної фігури. Дівчина розповіла, що перед важливими зйомками, завжди збільшує фізичні навантаження. У той же час Хілл стежить за своїм харчуванням, щоб завжди відчувати себе добре, але суворої дієти не дотримується.

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Росія
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соцмережіInstagramНовини Росії
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