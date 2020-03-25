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25 березня • оновлено в 16:06
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Солістові "Руки Вверх" Сергію Жукову "відрізали півтіла" через пухлину: як виглядає після важкої хвороби

41.1т
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Лідер культового поп-гурту 90-х "Руки Вверх" Сергій Жуков зробив моторошне зізнання про складне лікування від пухлини. Медики нібито не могли її видалити і "відрізали співакові півтіла".

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як змінився зовнішній вигляд зірки через проблеми зі здоров'ям.

Сергій Жуков в лікарні

Сергій Жуков в лікарні

Скріншот з відео

Сергій розповів, що під час концерту за лаштунками отримав травму. Незабаром звичайний синець перетворився в пухлину. Лікарі не могли зрозуміти, що відбувається з артистом, в результаті були змушені вдатися до кількох серйозних операцій.

"На порожньому місці мене звалило, причому страшно. Незрозуміла історія з хворобою, коли зі звичайного удару ситуація переросла в те, що мені відрізали половину тіла. Я провів три місяці в лікарнях, переніс три операції і не розумів, виберуся я і взагалі вийду чи на сцену",згадує Жуков.

Руки Вверх (90-ті роки)

Руки Вверх (90-ті роки)

Інцидент трапився влітку 2018 року. Лікування тривало кілька місяців, протягом яких Жуков був змушений щодня проходити складні й болючі процедури в клініці, а також постійно носити з собою апарат, від якого була проведена трубка і приєднана до живота.

Соліст "Руки Вверх" серйозно постраждав через пухлину: як він змінився

У соціальних мережах Жуков писав, що через захворювання у нього відкрилися численні виразки на животі.

"На початку червня 2018 року я почав лікування, але ставало краще, а гірше. Рани не гоїлися, і мені довелося звернутися до цілого консиліуму лікарів", – відзначав він в своєму Instagram-акаунті.

Соліст "Руки Вверх" серйозно постраждав через пухлину: як він змінився

Як Сергій Жуков виглядає зараз:

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Як повідомляв OBOZREVATEL, зв'язку з серйозними проблемами зі здоров'ям співак був змушений вперше за більш ніж 20-річну історію "Руки Вверх" скасувати гастрольний тур.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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