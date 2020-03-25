Лідер культового поп-гурту 90-х "Руки Вверх" Сергій Жуков зробив моторошне зізнання про складне лікування від пухлини. Медики нібито не могли її видалити і "відрізали співакові півтіла".

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Сергій Жуков в лікарні Скріншот з відео

Сергій розповів, що під час концерту за лаштунками отримав травму. Незабаром звичайний синець перетворився в пухлину. Лікарі не могли зрозуміти, що відбувається з артистом, в результаті були змушені вдатися до кількох серйозних операцій.

"На порожньому місці мене звалило, причому страшно. Незрозуміла історія з хворобою, коли зі звичайного удару ситуація переросла в те, що мені відрізали половину тіла. Я провів три місяці в лікарнях, переніс три операції і не розумів, виберуся я і взагалі вийду чи на сцену", – згадує Жуков.

Руки Вверх (90-ті роки)

Інцидент трапився влітку 2018 року. Лікування тривало кілька місяців, протягом яких Жуков був змушений щодня проходити складні й болючі процедури в клініці, а також постійно носити з собою апарат, від якого була проведена трубка і приєднана до живота.

У соціальних мережах Жуков писав, що через захворювання у нього відкрилися численні виразки на животі.

"На початку червня 2018 року я почав лікування, але ставало краще, а гірше. Рани не гоїлися, і мені довелося звернутися до цілого консиліуму лікарів", – відзначав він в своєму Instagram-акаунті.

Публікація від Сергій Жуков (@sezhukov) 13 Жов 2017 о 2:25 PDT

Публікація від Сергій Жуков (@sezhukov) 3 Чер 2018 о 3:37 PDT

Публікація від Сергій Жуков (@sezhukov) 23 Гру 2017 в 8:54 PST

Як Сергій Жуков виглядає зараз:

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Як повідомляв OBOZREVATEL, зв'язку з серйозними проблемами зі здоров'ям співак був змушений вперше за більш ніж 20-річну історію "Руки Вверх" скасувати гастрольний тур.

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