Російська ТБ-знаменитість засвітила фігуру в купальнику

Російська актриса і телеведуча Анфіса Чехова порадувала своїх підписників в Instagram пікантними фото з курорту в Дубаї.

Опублікувавши нещодавно серію гарячих знімків із Мальдів, знаменитість знову стала позувати перед камерою в купальнику.

Фото: instagram.com/achekhova

"Чи достатньо цнотливий вигляд я маю в Абу-Дабі? Якщо чесно, тут навіть не тягне одягати відкритий купальник. Хоча в готелі туристам це дозволено", — прокоментувала фотографії Чехова.

Менш ніж за годину після публікації знімки Чехової зібрали понад 10 тис. лайків. Фоловери зірки захопилися її зовнішністю.

Фото: instagram.com/achekhova

Фото: instagram.com/achekhova

Фото: instagram.com/achekhova

"Приголомшлива жінка", "Анфісо, вам дуже йде", "Красуня", "Анфісо, ви дуже сексуальна", — вказали під знімками знаменитості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Чехова є однією з тих зірок РФ, які часто радують шанувальників знімками пишного бюста.

Варто зазначити, що величезна частина чоловічого населення країни і деякі жінки палко люблять зірку. Вона вела колись передачу "Секс з Анфісою Чеховою", в якій відверто обговорювалися проблеми та новинки в інтимному житті.

Про свій ідеальний секс вона розповіла у вересні 2018 року, зазначивши, що він був пов'язаний з вагою.

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