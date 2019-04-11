''Російська душа вирвалася'': Дорн викликав суперечки в мережі новим кліпом серед беріз

Український співак Іван Дорн обурив користувачів мережі новим спільним треком "Мужа дома нету" з російською співачкою Zventa Sventana (Тіною Кузнєцовою) та відео до нього.

Кліп розхвалила російська аудиторія, яка оцінила в ньому свої традиції та культуру. А ось серед українських глядачів нова робота Дорна викликала суперечки.

"Російська душа Вані вирвалася на свободу", "Дорн у своєму репертуарі. Росія, берези. Все як треба, Іване. Молодець", "Знову Дорн зашквариться", — написали в коментарях.

У кліпі Іван Дорн з'являється в ролі нетверезого чоловіка Тіни Кузнєцової. Артист не тільки співає, але й танцює. На відеохостингу ролик зібрав понад 40 тис. переглядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Дорн шокував шанувальників відео, на якому він лежить у ванній абсолютно голий.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал