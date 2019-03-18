Російська бабуся і котлети з онука: Орест Лютий справив фурор у мережі моторошним відео

Український актор і співак Антін Мухарський, також відомий під сценічним ім'ям Орест Лютий, випустив провокаційні трек і відео "Котлети з онука".

Як розповів артист, його робота є сучасною пародією на відомий усім твір російського класика Федора Достоєвського "Злочин і покарання". Ролик опублікований на YouTube (відео дивіться нижче).

Фото: facebook.com

"Думаю, цей кліп — краще, що я зробив за 30 років своєї творчої кар'єри", — розповів Антін Мухарський, який також виступив продюсером і режисером ролика.

"Більше чотирьох років ми з Орестом Лютим виношували цей задум, у якому вчителька російської мови Олена Іванівна Форш вбиває і з'їдає власного онука Родіона."Достоєвський навиворіт" у реаліях постмайданної України. Мінімально знайомий із класичною літературою глядач із легкістю вгадає перевернутий сюжет "Злочину й покарання", покладений на жорсткі реалії, в яких "живі трупи імперії", в буквальному сенсі цього слова, пожирають власних нащадків", — додав в описі кліпу артист.

Обережно! На відео звучить ненормативна лексика (якщо ви вважаєте це неприйнятним, подивіться краще миле відео, як єнотиха вчить дитинча лазити по деревах).

Кліп артиста викликав шквал схвальних коментарів. Доволі швидко відео зібрало понад 50 тис. переглядів, водночас 4 тис. лайків і менше 200 дизлайків.

Як писав раніше OBOZREVATEL, кліп українського гурту ТІК під назвою "Циклони" підірвав соціальні мережі. Лише за три дні після прем'єри він зібрав майже 800 000 переглядів на відеохостингу YouTube.

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