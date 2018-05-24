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"Роксолана" з популярного турецького серіалу спотворила обличчя пластикою

11.7тЧитати новину російською

Актриса Мер'єм Узерлі, яка прославилася завдяки ролі Хюррем (Роксолани) в турецькому серіалі "Величне століття", шокувала користувачів соцмережі змінами у зовнішності.

Судячи з усього, зірка занадто захопилася модними косметологічними процедурами, які, всупереч очікуванням, змінили її обличчя не в краще. Як відзначили деякі шанувальники, які стежать за Мер'єм Узерлі в Instagram, мало що залишилося від колишньої краси Хюррем.

#redcarpet #movie #premiere #cannesfilmfestival Styling @tarikgul Dress @tuvanam Organisation @ramzijogjog

Публікація від meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

За життям актриси в соцмережі стежать 4 з гаком млн підписників. Все частіше під знімками зірки можна зустріти коментарі на кшталт "Господи, навіщо? Вона ж прекрасно виглядала", "Що у неї з обличчям?"

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Деякі користувачі соцмережі зовсім не впізнали 34-річну актрису на окремих фото.

❤️🌳🌳🌳 #nature #moment #ttm #weekend #berlin

Публікація від meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

#speech for #atasay 💍💍💍❤️ #dubai @atasayjewelryme @atasayjewelry

Публікація від meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Минулого тижня Мер'єм Узерлі відвідала Каннський кінофестиваль, де вона позувала на червоних доріжках разом з голлівудськими зірками. На жаль, знімки актриси також засмутили шанувальників серіалу. На думку фанів, колись жіночна "Хюррем" збільшила губи, грубо підкреслила вилиці за допомогою філерів, які вводяться під шкіру в області щік.

@enriqueiglesias 🎉 #privatconcert #cannesfilmfestival

Публікація від meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Свою "вдосконалену" зовнішність артистка доповнила накладними віями і татуажем брів.

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"Жах якийсь", "Вона виглядає на всі 50", "Навіщо люди роблять це з собою, обличчя ж вже не повернути", - продовжили оцінювати знімки актриси.

@gregwilliamsphotography ❤️ #cannesfilmfestival

Публікація від meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Мер'єм Узерлі народилася в німецькому Касселі, її мати - німкеня, батько - турок, сама ж актриса не розмовляє турецькою. Наскільки відомо, отримавши роль Хюррем в серіалі "Величне століття", який вийшов на екрани у 2011 році, артистка переїхала до Туреччини і тексти своєї ролі їй доводилося буквально вивчати напам'ять.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, відома актриса стала новим обличчям культового бренду Givenchy.

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