"Роксолана" з популярного турецького серіалу спотворила обличчя пластикою

Актриса Мер'єм Узерлі, яка прославилася завдяки ролі Хюррем (Роксолани) в турецькому серіалі "Величне століття", шокувала користувачів соцмережі змінами у зовнішності.

Судячи з усього, зірка занадто захопилася модними косметологічними процедурами, які, всупереч очікуванням, змінили її обличчя не в краще. Як відзначили деякі шанувальники, які стежать за Мер'єм Узерлі в Instagram, мало що залишилося від колишньої краси Хюррем.

За життям актриси в соцмережі стежать 4 з гаком млн підписників. Все частіше під знімками зірки можна зустріти коментарі на кшталт "Господи, навіщо? Вона ж прекрасно виглядала", "Що у неї з обличчям?"

Деякі користувачі соцмережі зовсім не впізнали 34-річну актрису на окремих фото.

Минулого тижня Мер'єм Узерлі відвідала Каннський кінофестиваль, де вона позувала на червоних доріжках разом з голлівудськими зірками. На жаль, знімки актриси також засмутили шанувальників серіалу. На думку фанів, колись жіночна "Хюррем" збільшила губи, грубо підкреслила вилиці за допомогою філерів, які вводяться під шкіру в області щік.

Свою "вдосконалену" зовнішність артистка доповнила накладними віями і татуажем брів.

"Жах якийсь", "Вона виглядає на всі 50", "Навіщо люди роблять це з собою, обличчя ж вже не повернути", - продовжили оцінювати знімки актриси.

@gregwilliamsphotography ❤️ #cannesfilmfestival Публікація від meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 23 Май 2018 о 9:46 PDT

Мер'єм Узерлі народилася в німецькому Касселі, її мати - німкеня, батько - турок, сама ж актриса не розмовляє турецькою. Наскільки відомо, отримавши роль Хюррем в серіалі "Величне століття", який вийшов на екрани у 2011 році, артистка переїхала до Туреччини і тексти своєї ролі їй доводилося буквально вивчати напам'ять.

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